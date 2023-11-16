Мостовой о плотности в таблице РПЛ: «Зрителям интереснее смотреть. А руководству «Зенита» интереснее, когда после 20 тура знаешь, что ты чемпион»

Александр Мостовой высказался о плотности в таблице Мир РПЛ.

После 15 туров « » лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на 2 очка.

– О том, что будет такая аномальная плотность в Премьер-лиге, я говорил еще в начале сезона. Многое, что сейчас происходит в нашем футболе, я предрекал еще перед стартом нынешнего розыгрыша, что мы не увидим «Зенит» с пальмой первенства после 3-4 туров.

Я это связывал с уходом легионеров. Вот ушел Малком, уходил Вендел, но потом вернулся, что стоило ему более длительного набора формы после межсезонья. В целом «Зенит» сыгрывался долго, и им пришлось догонять.

Что касается среднего уровня чемпионата, то, конечно, он упал с отъездом многих сильных игроков, когда было введено правило одностороннего разрыва контрактов с клубами из . Но стоит обратить внимание на то, что многие вроде уехали, но легионеров меньше не стало!

Вот играл « » с «Краснодаром»: у одних в составе 9 иностранцев, у других 8. Все сейчас притихли, никто на это внимание не обращает. Где-то меньше легионеров, где-то больше, но по любому они везде есть.

– Хорошо или плохо, что такая плотность?

– Этого никто не знает, кому-то нравится, а кому-то нет. С точки зрения простых зрителей, наверное, интереснее смотреть, когда все очень плотно в таблице.

С другой стороны, тому же руководству «Зенита», наверное, это меньше нравится. Им интереснее, когда после 20 тура знаешь, что ты чемпион.

Мне, конечно, интересно смотреть за таким чемпионатом, где по сути каждая команда может обыграть каждую. Но мне больше по долгу службы еще нужно смотреть. Я всю жизнь в футболе, поэтому мне в любом случае интересно, – сказал экс-игрок сборной России Мостовой.

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