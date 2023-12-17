Сергей Ташуев: «Можно россиянами бороться против клубов-миллионеров. За ЦСКА играли 7 легионеров, за «Динамо» 5 – «Факел» им не проиграл»

Сергей Ташуев считает, что бороться с топ-клубами можно без легионеров.

– После матча с « » вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?

– Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым.

Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».

– Это о какой же?

– Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего – ничья. За ЦСКА – семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

– И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?

– Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал – остаться в Премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди, – сказал тренер «Факела».

На зимнюю паузу « » ушел, занимая 11-е место в таблице Мир .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре