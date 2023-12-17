Сергей Ташуев: «Можно россиянами бороться против клубов-миллионеров. За ЦСКА играли 7 легионеров, за «Динамо» 5 – «Факел» им не проиграл»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Ташуев Факел лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Ташуев считает, что бороться с топ-клубами можно без легионеров.

– После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?

– Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым.

Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».

– Это о какой же?

– Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего – ничья. За ЦСКА – семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

– И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?

– Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал – остаться в Премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди, – сказал тренер «Факела».

На зимнюю паузу «Факел» ушел, занимая 11-е место в таблице Мир РПЛ.

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21 комментарий
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Россияне копейки получают по его мнению? Клубы, сидящие на гос.деньгах в любом случае тратят не свои заработанные
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Только вот бороться - это не играть в футбол. Одно дело смотреть Зенит - Краснодар, и совсем другое Факел - Динамо
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+6
Ответ Jovana Jovičić
Только вот бороться - это не играть в футбол. Одно дело смотреть Зенит - Краснодар, и совсем другое Факел - Динамо
ну так деньги не нужно в питер и москву вывозить, как минимум газ и нефть там не добывают, распределите деньги по регионам в т.ч. в футболе и смотрите на здоровье, а то зенит самый достойный у нас, я смотрю.
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+3
Ответ Jovana Jovičić
Так создайте юр.лицо в Сызрани и вывозите деньги туда. Причем тут Питер и Москва, если богатые едут туда, а не развивают Ставрополь или Улан-Удэ?
при том, что «богатые» в этом случае - нувориши, присосавшиеся к «народному достоянию», при этом не имеющие никакого отношения к его развитию, еще и под эгидой государства, которое, вообще-то, взялось обеспечивать права ВСЕХ граждан, а судя по заявлениям первых лиц - даже за пределами границ нашей страны, так что повторяю свой вопрос, у нас что, граждане одних регионов достойнее других? газ добыли в одном регионе, деньги за него отдали другому? а регион-донор спросили при этом, а прочие регионы? или у нас некие «богатые» (ака лешка миллер или очередной федун) это новые дворяне, а мы холопы при их дворе? я прекрасно понимаю, почему они так думают и так делают, но вы же явно не представитель олигархата, вам-то зачем их оправдывать? или вам кость с барского стола кинули в виде пары латиносов и барин такой хороший стал?
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Тем занятнее, что ФНЛьщики Магаль и Мастерной стали одними из лидеров команды
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Ответ Jovana Jovičić
Я вообще не имею отношения к России, потому о костях пишите кому хотите)
да и мне нет дела, откуда вы, мы про распределение средств говорим, без упоминания которого невозможно обсуждение разницы в классе наших клубов, и вы оправдываете такое распределение откровенно ошибочным умозаключением, вот и все.
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Ответ Андрей Кобранов
Факел не проиграл Динамо благодаря Питерским миллионерам …
и по этой же причине динама 50 лет без чемпионства, путин с рождения гадит)
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Весь вопрос в стабильности , несколько матчей удачно можно провести любым составом. Класс заключается именно в стабильности
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И за какое место будет именно бороться Факел со своими россиянами? За право остаться в рпл?
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Ответ igor.igorev
Причём тут зарплата? Хотя любой Мукунка получает намного больше россиян.
примеры будут? возьмём любого Мукунку - Вильсона Изидора, он получает больше чем Роман Зобнин?
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Ответ Антимосковский
при том, что «богатые» в этом случае - нувориши, присосавшиеся к «народному достоянию», при этом не имеющие никакого отношения к его развитию, еще и под эгидой государства, которое, вообще-то, взялось обеспечивать права ВСЕХ граждан, а судя по заявлениям первых лиц - даже за пределами границ нашей страны, так что повторяю свой вопрос, у нас что, граждане одних регионов достойнее других? газ добыли в одном регионе, деньги за него отдали другому? а регион-донор спросили при этом, а прочие регионы? или у нас некие «богатые» (ака лешка миллер или очередной федун) это новые дворяне, а мы холопы при их дворе? я прекрасно понимаю, почему они так думают и так делают, но вы же явно не представитель олигархата, вам-то зачем их оправдывать? или вам кость с барского стола кинули в виде пары латиносов и барин такой хороший стал?
Я вообще не имею отношения к России, потому о костях пишите кому хотите)
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Ответ igor.igorev
Давно пишу, что нынешние Мукунки, которых прут пачками из Южной Америки ничем не сильнее наших россиян. Но на своих много бабла не распилишь, вот и везут Мукунок за невменяемые деньги и такие же зарплаты.
Игорёк! Ты по ходу и Гарре к этим пачкам относишь?
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