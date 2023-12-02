Бышовец о легионерах: «Есть опция, что они должны играть, несправедливо по отношению к нашим. Иногда иностранцы нужны, но у нас чувство меры потеряно. Диаспора из 5-6 – уже проблема»

Теги Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия лимит на легионеров Родригао Роберт Ренан Футбол

Анатолий Бышовец считает, что легионерам в России проще получить игровое время.

«Выдерживать конкуренцию с иностранцами в нашем чемпионате сложно. Присутствует некая несправедливость, ведь у иностранцев есть опция, что они должны играть. Несправедливо по отношению к нашим ребятам.

Тут можно говорить и о лимите, и о количестве иностранных игроков в чемпионате. Все это создает проблему.

Да, иногда иностранцы нужны, но кажется, что у нас чувство меры потеряно. Если в команде есть диаспора из 5-6 игроков, то это уже проблема, которая ставит тренера в зависимость, а также может создать проблемы с атмосферой.

Вот приехал в «Зенит» Ренан, но он меня не убедил. Да, у него есть качества, но его надо доводить до более высшего уровня. Ему не хватает игры на опережение, способности вести единоборства. Это все надо доводить до модельных стандартов, которые, например, есть у Родригао», – заявил бывший главный тренер «Зенита», «Локомотива» и сборной России.

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2 комментария
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Разве у них есть какая-то опция? Тот же упомянутый Ренан не выдерживает конкуренции - ну и не играет.
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Ответ Pertinax Gandi
Разве у них есть какая-то опция? Тот же упомянутый Ренан не выдерживает конкуренции - ну и не играет.
Именно. У него выиграл конкуренцию Алип, который легионером не считается. Пусть Чистяков выигрывает конкуренцию у Родригао, а Караваев у Эраковича. Кто им мешает? Если иностранцы сильнее чем местные и за счёт этого в основе, то почему это нечестно? Нечестно - это когда ты вынужден ставить в состав местного, который исключительно за счёт лимита стоит кучу денег, а по факту слабее чем легионер.
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