Бышовец о легионерах: «Есть опция, что они должны играть, несправедливо по отношению к нашим. Иногда иностранцы нужны, но у нас чувство меры потеряно. Диаспора из 5-6 – уже проблема»

Анатолий Бышовец считает, что легионерам в России проще получить игровое время.

«Выдерживать конкуренцию с иностранцами в нашем чемпионате сложно. Присутствует некая несправедливость, ведь у иностранцев есть опция, что они должны играть. Несправедливо по отношению к нашим ребятам.

Тут можно говорить и о лимите, и о количестве иностранных игроков в чемпионате. Все это создает проблему.

Да, иногда иностранцы нужны, но кажется, что у нас чувство меры потеряно. Если в команде есть диаспора из 5-6 игроков, то это уже проблема, которая ставит тренера в зависимость, а также может создать проблемы с атмосферой.

Вот приехал в «Зенит» , но он меня не убедил. Да, у него есть качества, но его надо доводить до более высшего уровня. Ему не хватает игры на опережение, способности вести единоборства. Это все надо доводить до модельных стандартов, которые, например, есть у », – заявил бывший главный тренер « », «Локомотива» и сборной России.

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