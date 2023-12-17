Энрике о позиции Мбаппе: «Сейчас у него столько же свободы, как перед моим приходом. Не должен его убеждать»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике с раздражением отреагировал на вопрос о позиции Килиана Мбаппе.

«Мне никого не нужно убеждать. Сейчас у Килиана Мбаппе столько же свободы, как и в тот момент, когда я пришел.

Это топ-игрок, который дает нам 50 голов и 25 голевых каждый сезон. Он не играет на позиции центрфорварда, но обладает полной свободой и может перемещаться из центра налево или направо. И в зависимости от того, что он делает, команда должна адаптироваться.

Я продолжу говорить вам об этом. Я не должен убеждать его. Решения тренеров, очевидно, имеют последствия. Меня мотивируют наилучшая игра команды и трофеи», – сказал тренер «ПСЖ».

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «ПСЖ». Его полную статистику можно найти здесь.

Мбаппе и Энрике спорят из-за вялой концовки с «Дортмундом» в ЛЧ. Что не так?

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да уж. Даже перед Роном и Месси так в открытую не унижались тренера. ЧСВ у черепашки зашкаливает.
+5
-2
+3
И вообще, в команде все решает он, добавил Энрике
+3
-2
+1
Ответ vaniaEee
Ну на счет всей карьеры не скажу, под конец тренеры, особенно в поздней Барсе и Аль-Насре каждый раз упоминали о величии обоих и счастье от работы с ними, но в 25 лет уж точно такого не было, а трофеев и личных наград было больше
ну они и заслуживали такого возвышения, если сравнивать с черепахой. Они и титулы брали, и индивидуально показывали лучший футбол
+2
-1
+1
Никогда они не выиграют с ним ничего
0
0
0
Ответ ParvizLNDRreal
Да уж. Даже перед Роном и Месси так в открытую не унижались тренера. ЧСВ у черепашки зашкаливает.
Ну на счет всей карьеры не скажу, под конец тренеры, особенно в поздней Барсе и Аль-Насре каждый раз упоминали о величии обоих и счастье от работы с ними, но в 25 лет уж точно такого не было, а трофеев и личных наград было больше
0
0
0
Ответ Сергей Григорьев
они вообще ничего не выигрывают 🤣 там и мбаппе и Месси был и Неймар,а толку-то. черепаха хоть что-то за это время сделать пытался,Неймар стеклянный стал,а Месси вообще пешком ходил 🤣
Да конечно они все там лишние были. Но черепаха это прям олицетворение того как не надо строить топ клуб. Псж больше на команду NBA похож.
Я не очень силён в баскетболе, но насколько знаю там звёзды важнее построения команды, а тут как раз такой случай. Так серьёзные турниры не выигрывают. А если они каким то чудом и выиграют ЛЧ, то только благодаря плохой форме других претендентов.
Сильнейший псж был во времена Ибры, Кавани. Анчелотти. Им только опыта не хватало. Пообтесались бы пару тройку лет и наверняка бы выиграли. А они решили галактикос какой то строить. Ну флаг в руки как говорится.
0
0
0
Ответ Kirkorofff
Да конечно они все там лишние были. Но черепаха это прям олицетворение того как не надо строить топ клуб. Псж больше на команду NBA похож. Я не очень силён в баскетболе, но насколько знаю там звёзды важнее построения команды, а тут как раз такой случай. Так серьёзные турниры не выигрывают. А если они каким то чудом и выиграют ЛЧ, то только благодаря плохой форме других претендентов. Сильнейший псж был во времена Ибры, Кавани. Анчелотти. Им только опыта не хватало. Пообтесались бы пару тройку лет и наверняка бы выиграли. А они решили галактикос какой то строить. Ну флаг в руки как говорится.
ты, видимо и в футболе не очень силен:)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий