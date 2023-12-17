Энрике о позиции Мбаппе: «Сейчас у него столько же свободы, как перед моим приходом. Не должен его убеждать»
Луис Энрике с раздражением отреагировал на вопрос о позиции Килиана Мбаппе.
«Мне никого не нужно убеждать. Сейчас у Килиана Мбаппе столько же свободы, как и в тот момент, когда я пришел.
Это топ-игрок, который дает нам 50 голов и 25 голевых каждый сезон. Он не играет на позиции центрфорварда, но обладает полной свободой и может перемещаться из центра налево или направо. И в зависимости от того, что он делает, команда должна адаптироваться.
Я продолжу говорить вам об этом. Я не должен убеждать его. Решения тренеров, очевидно, имеют последствия. Меня мотивируют наилучшая игра команды и трофеи», – сказал тренер «ПСЖ».
В этом сезоне 25-летний нападающий забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «ПСЖ». Его полную статистику можно найти здесь.
Мбаппе и Энрике спорят из-за вялой концовки с «Дортмундом» в ЛЧ. Что не так?
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Я не очень силён в баскетболе, но насколько знаю там звёзды важнее построения команды, а тут как раз такой случай. Так серьёзные турниры не выигрывают. А если они каким то чудом и выиграют ЛЧ, то только благодаря плохой форме других претендентов.
Сильнейший псж был во времена Ибры, Кавани. Анчелотти. Им только опыта не хватало. Пообтесались бы пару тройку лет и наверняка бы выиграли. А они решили галактикос какой то строить. Ну флаг в руки как говорится.