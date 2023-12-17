Энрике о позиции Мбаппе: «Сейчас у него столько же свободы, как перед моим приходом. Не должен его убеждать»

Луис Энрике с раздражением отреагировал на вопрос о позиции Килиана Мбаппе.

«Мне никого не нужно убеждать. Сейчас у столько же свободы, как и в тот момент, когда я пришел.

Это топ-игрок, который дает нам 50 голов и 25 голевых каждый сезон. Он не играет на позиции центрфорварда, но обладает полной свободой и может перемещаться из центра налево или направо. И в зависимости от того, что он делает, команда должна адаптироваться.

Я продолжу говорить вам об этом. Я не должен убеждать его. Решения тренеров, очевидно, имеют последствия. Меня мотивируют наилучшая игра команды и трофеи», – сказал тренер «ПСЖ».

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за « ». Его полную статистику можно найти здесь.

Мбаппе и Энрике спорят из-за вялой концовки с «Дортмундом» в ЛЧ. Что не так?

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