Мбаппе о недовольстве Энрике после хет-трика: «Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший в мире. Я требователен к себе. Со всеми тренерами у меня хорошие отношения»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Луис Энрике Маурисио Почеттино Томас Тухель Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что никогда не конфликтовал с тренерами.

11 ноября возглавляющий «ПСЖ» Луис Энрике сообщил, что не вполне доволен игрой форварда, сделавшего хет-трик в матче с «Реймсом» (3:0) в Лиге 1.

«О том, какой для этого выбран момент, вам надо спросить у него. Я воспринял это нормально, он отличный тренер и многому может меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него со мной проблем не будет.

Я всегда хорошо работал с теми тренерами, которые у меня были: с Дидье Дешамом, Маурисио Почеттино, Томасом Тухелем и так далее.

Это тренеры, которые общались со мной «плохо», так сказать, однако это не мешало мне хорошо играть и находиться с ними в хороших отношениях.

Я очень требователен к себе, поэтому я счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны по отношению ко мне. Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший игрок мира», – заявил Мбаппе.

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1 комментарий

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Spaten
Сегодня какое-то затмение на Луне? У всех обострение
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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