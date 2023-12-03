Энрике о зависимости «ПСЖ» от Мбаппе: «Хотел бы троих форвардов с 17 голами, но это невозможно. Другие игроки тоже забивают»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о сильной зависимости «ПСЖ» от Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе – ваш лучший бомбардир с 17 голами. У второго бомбардира команды четыре мяча. Не хотите ли вы большего баланса?

– Я бы хотел трех таких нападающих, как Мбаппе, чтобы каждый из них забивал по 17 голов, но это невозможно.

В прошлом году за «ПСЖ» играли три мировые звезды, и голы распределялись ровнее. Сейчас у нас забивают многие футболисты. Мы не просто зависим от Килиана. Да, мы зависим от него, но другие игроки тоже забивают.

Если мы уберем Килиана, то, конечно, у нас не будет еще одного игрока, который забьет 17 голов. Но, возможно, будет несколько, каждый из которых забьет по 5 мячей, – сказал тренер «ПСЖ».

В эти минуты «ПСЖ» играет против «Гавра» в матче 14-го тура Лиги 1. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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2 комментария
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Ну так любая команда зависит от своего лидера, к чему такие вопросы.
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Ответ corazón blanco
Ну так любая команда зависит от своего лидера, к чему такие вопросы.
Помню у Энрике было 3 форварда забивали больше 20ти, еще постоянно прожей в газон мадридский середняк возили:))
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