Килиан Мбаппе: «Дешам дает мне полную свободу действий на левом фланге, Энрике придает моей игре больше структуры. Я могу совершенствоваться и расширять диапазон»

Килиан Мбаппе рассказал о различиях в работе с Дидье Дешамом и Луисом Энрике.

« умеет приспосабливаться к соперникам, а это значит, что в сборной становлюсь я другим игроком. Это позволяет мне расширить свой диапазон. Я могу совершенствоваться и расширять свой диапазон.

Здесь тренер дает мне полную свободу действий на левом фланге. придает моей игре больше структуры. Я приспосабливаюсь ко всем этим схемам. У меня два замечательных тренера, в моих интересах прислушиваться к ним», – сказал нападающий « » и сборной Франции.

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