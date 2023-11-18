Килиан Мбаппе: «Дешам дает мне полную свободу действий на левом фланге, Энрике придает моей игре больше структуры. Я могу совершенствоваться и расширять диапазон»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о различиях в работе с Дидье Дешамом и Луисом Энрике.

«Дешам умеет приспосабливаться к соперникам, а это значит, что в сборной становлюсь я другим игроком. Это позволяет мне расширить свой диапазон. Я могу совершенствоваться и расширять свой диапазон.

Здесь тренер дает мне полную свободу действий на левом фланге. Луис Энрике придает моей игре больше структуры. Я приспосабливаюсь ко всем этим схемам. У меня два замечательных тренера, в моих интересах прислушиваться к ним», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции. 

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2 комментария

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Гуркюфф
В сборной мы всегда видим Мбаппе таким ,каким хотели бы видеть. Может это связано именно с тем что Дешам даёт ему больше свободы
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