Энрике о недовольстве Мбаппе игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»: «Понимаю его раздражение, но руковожу командой я. Было бы смехотворно пропустить на 88-й»

Луис Энрике высказался о недовольстве Килиана Мбаппе игрой «ПСЖ» против «Боруссии».

Нападающий расстроился, что « » не атаковал в конце игры группового этапа чемпионов, которая завершилась со счетом 1:1. Он проигнорировал журналистов и первым сел в автобус.

Ранее Энрике сказал об этом: «Нормально, что игроки расстроены. Глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть шанс вылететь из ЛЧ».

«Я понимаю, почему раздражен, но руковожу командой я. Это одно из лучших решений в моей карьере – сказать игрокам, когда «Милан» обыгрывает «Ньюкасл» со счетом 2:1 к 88-й минуте: «Эй, не нужно так много рисковать!» Конечно, нужно пытаться забить. Более того, если вы посмотрите [на статистику], после 88-й минуты мы два или три раза зашли в штрафную « ».

Но, конечно, это было важное решение. И оно было не только моим, но и моего штаба, хотя последнее слово – всегда за мной.

Я полностью понимаю игроков, они подвержены эмоциям. Они играют. С самого начала игры мы нацеливались на победу. Бóльшую часть матча «Милан» и «Ньюкасл» играли вничью, этот результат выводил нас в плей-офф. В тот момент мы не просили успокоить игру. Нам нужно было забивать, побеждать. Но было бы просто смехотворно пропустить на 88-й минуте просто потому, что мы рисковали. Это было бы очень смешно.

Поэтому это было очень хорошее решение, принятое в момент максимального напряжения. В такие моменты можно ошибиться, но в этом случае мы вместе со штабом действовали очень точно. Решения принимаю я», – сказал Энрике.

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