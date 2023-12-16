Энрике о недовольстве Мбаппе игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»: «Понимаю его раздражение, но руковожу командой я. Было бы смехотворно пропустить на 88-й»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике высказался о недовольстве Килиана Мбаппе игрой «ПСЖ» против «Боруссии».

Нападающий расстроился, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры группового этапа Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 1:1. Он проигнорировал журналистов и первым сел в автобус.

Ранее Энрике сказал об этом: «Нормально, что игроки расстроены. Глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть шанс вылететь из ЛЧ».

«Я понимаю, почему Мбаппе раздражен, но руковожу командой я. Это одно из лучших решений в моей карьере – сказать игрокам, когда «Милан» обыгрывает «Ньюкасл» со счетом 2:1 к 88-й минуте: «Эй, не нужно так много рисковать!» Конечно, нужно пытаться забить. Более того, если вы посмотрите [на статистику], после 88-й минуты мы два или три раза зашли в штрафную «Дортмунда».

Но, конечно, это было важное решение. И оно было не только моим, но и моего штаба, хотя последнее слово – всегда за мной.

Я полностью понимаю игроков, они подвержены эмоциям. Они играют. С самого начала игры мы нацеливались на победу. Бóльшую часть матча «Милан» и «Ньюкасл» играли вничью, этот результат выводил нас в плей-офф. В тот момент мы не просили успокоить игру. Нам нужно было забивать, побеждать. Но было бы просто смехотворно пропустить на 88-й минуте просто потому, что мы рисковали. Это было бы очень смешно.

Поэтому это было очень хорошее решение, принятое в момент максимального напряжения. В такие моменты можно ошибиться, но в этом случае мы вместе со штабом действовали очень точно. Решения принимаю я», – сказал Энрике.

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13 комментариев
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Тут на стороне Энрике, все таки при принятий решений нужно довериться белому, а не черному
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Помню на ЧЕ-2000 Норвегия вот так успокоилась против Словении в концовке при 0-0 , ибо параллельно Испания летела югославам 2-3 ( их устраивала ничья в случаи не выигрыша испанцев)..Потом 90 мин, компенсированное время, финальный свисток, радость и тут диктор объявляет Испания-Югославия 4-3.( на 90+м Меньетта и Альфоносо) https://www.youtube.com/watch?v=rn9nW7ZabYM
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+2
Ответ QWertY
Тут на стороне Энрике, все таки при принятий решений нужно довериться белому, а не черному
Расист
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ему не сказали?
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скоро Мбаппа потребует,чтобы в его контракт прописали,что за ним будет последнее слово))
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"Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"
(Шота Руставели)
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помню в РПЛ был решающий матч, Ростов-ЦСКА. По итогам других матчей, при равном счёте ЦСКА занимали первое место, а Ростов не вылетал. Слуцкий показал своим не пересекать половину поля. Ростов также не пересекал. Пять минут кони катали мяч и доиграли без доп.минут
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Ответ &_Bishep_&
Ну получите теперь в 1/8 МанСити, Реал или Баварию..Или Чеферин обещал нагреть шар Реала Сосьедад((
Сосьедад уж точно даст бой ПСЖ.
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Ответ &_Bishep_&
Ну получите теперь в 1/8 МанСити, Реал или Баварию..Или Чеферин обещал нагреть шар Реала Сосьедад((
У Сосьедада намного больше шансов против ПСЖ, чем у мадридского посмешища с Хоселу, кстати.
Айнтрахнутая Бавария тоже не сильно опасна.
Сити да - стремно.
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