Ташуев про «осень – весна»: «Сразу был противником. Россия – холодная страна, а мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Убивает»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел календарь Спорт-Экспресс Футбол

Тренер «Факела» Сергей Ташуев выступил против системы «осень – весна».

– Я сразу был противником перехода на «осень – весна». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

– Например?

– Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия – страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает!

Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров.

Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских (смеется). Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная, – сказал Ташуев.

Почему на стадионах Москвы нет крыш и обогрева трибун? Ха-ха-ха

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26 комментариев
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Составьте календарь грамотно, уберите большую паузу летом, чтобы не играть в декабре и будет нормально.
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Сколько же "сразупротивников" стало появляться.
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Не понимаю, что движет этими людьми. Ну перейдёшь ты на весна-осень, будешь играть решающие туры в конце ноября. Представим, что у Краснодара и Зенита после 28 тура одинаковое количество очков. Одни едут в Оренбург валяться в снегу, другие - обе игры дома. И чего? У нас в Оренбурге в ноябре не бывает мороза и снега что ли?
+8
-1
+7
как сказал алексей долматов, "то нам жарко, то мы жалуемся на холода". летом когда будет 30+ так же будут ныть, что почему мы играем в такую жару, и т.д.
как тут сказали уже, зимой окно больше, летом меньше, это почти решит проблему
+6
-2
+4
А летом слишком жарко и приходится устраивать водопои.

В целом непонятно, зачем футболистов напрягаем? Чего пристали к ребятам? Пусть не играют вообще, но деньги при этом получают. Чего вам, жалко что ли?
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Ответ леннорыч-абрамович
Сколько же "сразупротивников" стало появляться.
Ну так Абуезидович не просто критикует, а и предлагает. Начните новый чемпионат не 23 июля, а 23 июня и не играйте в декабре, в чем проблема то?
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+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Составьте календарь грамотно, уберите большую паузу летом, чтобы не играть в декабре и будет нормально.
у нас и а ноябре снега хватает, пока инфраструктуру нормальную не построят эти проблемы останутся при любой системе: осень-весна или весна-осень разницы не будет большой.
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Ответ ltkmaby
Между чемпионатами команду нужно готовить. Если убирать летнюю паузу, то надо переходить на весна/осень, вся Скандинавия на этом графике и ничто им не мешает.
Да не убрать, а сократить. Пусть готовят, что мешает летом команду готовить? Или за месяц игроки забывают как в футбол играть? Иногда мне кажется, что у нас футболистов постоянно готовят, готовят, как космонавтов, но играть они лучше не начинают.
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+3
Ответ леннорыч-абрамович
Сколько же "сразупротивников" стало появляться.
Насколько я помню, топы (в первую очередь Зенит, Динамо и ЦСКА) с подачи Гинера продавили переход, против которого были остальные. Убеждали, что улучшим еврокубковые показатели, а в итоге и там по нулям, и пальцы раком.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Не убрать, а сократить. 1.5 месяца летних не играть в России - это тупизм.
Между чемпионатами команду нужно готовить. Если убирать летнюю паузу, то надо переходить на весна/осень, вся Скандинавия на этом графике и ничто им не мешает.
+3
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+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Составьте календарь грамотно, уберите большую паузу летом, чтобы не играть в декабре и будет нормально.
Они изначально так и обещали.
+3
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Составьте календарь грамотно, уберите большую паузу летом, чтобы не играть в декабре и будет нормально.
Если убрать паузу летом, то это и будет весна/осень.
+3
-1
+2
Ответ ltkmaby
Если убрать паузу летом, то это и будет весна/осень.
Не убрать, а сократить. 1.5 месяца летних не играть в России - это тупизм.
+4
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+2
Ответ Jurgen Klinsmann
у нас и а ноябре снега хватает, пока инфраструктуру нормальную не построят эти проблемы останутся при любой системе: осень-весна или весна-осень разницы не будет большой.
В ноябре не так холодно, как в декабре. Идеально было бы заканчивать до середины ноября.
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+1
Ответ m1t9
как сказал алексей долматов, "то нам жарко, то мы жалуемся на холода". летом когда будет 30+ так же будут ныть, что почему мы играем в такую жару, и т.д. как тут сказали уже, зимой окно больше, летом меньше, это почти решит проблему
Какая мерзотная отсылка
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0
Ответ werter
Насколько я помню, топы (в первую очередь Зенит, Динамо и ЦСКА) с подачи Гинера продавили переход, против которого были остальные. Убеждали, что улучшим еврокубковые показатели, а в итоге и там по нулям, и пальцы раком.
Это было актуально в 90-е, когда команды разбирали и к началу ЕК это уже были другие более слабые команды. Сейчас команды достаточно стабильны и весна/осень более разумная формула
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Ташуев сам себе противоречит . Сначала говорит о большом разрыве в паузе, и сразу рассуждает о начале чем-та в июне - чтоб не заканчивать 1ю часть в декабре. Так тогда пауза будет еще больше !! Смешно .
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Зимой холодно, лето жарко. Да закройте вы уже этот чемпионат по футболу, играет в зале во что-нибудь.
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Задолбало
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База.
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