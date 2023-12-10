Булыкин о матчах зимой: «В РПЛ есть 5-6 игр при экстремальных условиях – холод, очень жарко, затопило дождем. Футболисты привыкают ко всему – потом есть месяц отпуска и два месяца подготовки»

Дмитрий Булыкин оценил качество поля на стадионе «Факела» в матче с «Динамо».

« » и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура Мир . Температура воздуха в Воронеже во время матча составляла около -6 градусов.

«Поле в Воронеже не только сегодня было ужасное. Если на нем разрешают играть РПЛ и РФС, значит, оно проходит по всем регламентам. Есть в нашем чемпионате 5-6 игр при экстремальных условиях. Это либо холод, либо, наоборот, очень жарко, либо поле затопило дождем.

Футболисты привыкают ко всему. Конечно, холод – это самое противное. Но зато потом есть месяц отпуска и два месяца зимняя подготовка. Поэтому они справляются с такими условиями. Тем более, это всего одна или две игры. Это можно выдержать», – сказал экс-форвард « ».

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