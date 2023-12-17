Агент Луковича о возможном переходе в «Спартак»: «Интерес из России есть, но не будем упоминать названия клубов»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия возможные трансферы Милош Лукович ИМТ Футбол

Агент Милоша Луковича оценил вероятность его перехода в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые могут купить 18-летнего форварда сербского ИМТ за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи.

«Многие клубы в Европе заинтересованы в Милоше. У нас есть официальные предложения. Некоторые мы отклонили, а некоторые рассматриваем.

Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», — сказал Раде Дуньич.

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2 комментария
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У Спартака была попытка перехода Луковича в начале 2010-х, неудачная. История снова закольцевалась.
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для олдов есть только один Лукович...
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