Агент Луковича о возможном переходе в «Спартак»: «Интерес из России есть, но не будем упоминать названия клубов»

Агент Милоша Луковича оценил вероятность его перехода в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые могут купить 18-летнего форварда сербского ИМТ за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи.

«Многие клубы в Европе заинтересованы в Милоше. У нас есть официальные предложения. Некоторые мы отклонили, а некоторые рассматриваем.

Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», — сказал Раде Дуньич.

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