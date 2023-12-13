«Спартаку» и «Динамо» интересен форвард Сербии U21 Лукович. ИМТ хочет 6 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан возможные трансферы Динамо Москва деньги Матеус Салданья Пол Эшуорт Футбол

Милош Лукович может присоединиться к одному из российских топ-клубов.

По данным инсайдера Ивана Карпова, интерес к 18-летнему футболисту проявляют «Спартак» и «Динамо».

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт несколько недель общался с представителями ИМТ в Белграде. Сербский клуб хочет получить 6 млн евро.

В текущем сезоне Лукович забил 8 голов за 17 игр в чемпионате Сербии – больше только у Матеуса Салданьи из «Партизана». Также он выступает за сборную Сербии U21.

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8 комментариев
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Спартаку ещё Хлебовича, Саловича и Сметановича найти надо
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Ответ Aleksey Yashin
Спартаку ещё Хлебовича, Саловича и Сметановича найти надо
И тренера Саламыча)
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приличная у него статистика кстати. в Динамо бы к Личке.
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Лешендарная улитка Луковича?
+1
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Салямович
+1
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0
Ответ Aleksey Yashin
Спартаку ещё Хлебовича, Саловича и Сметановича найти надо
без Свёкловича не обойтись по-любому
0
0
0
Ответ Aleksey Yashin
Спартаку ещё Хлебовича, Саловича и Сметановича найти надо
капустич
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