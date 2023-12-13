«Спартаку» и «Динамо» интересен форвард Сербии U21 Лукович. ИМТ хочет 6 млн евро (Иван Карпов)

Милош Лукович может присоединиться к одному из российских топ-клубов.

По данным инсайдера Ивана Карпова, интерес к 18-летнему футболисту проявляют « » и « ».

Спортивный директор «Спартака» несколько недель общался с представителями ИМТ в Белграде. Сербский клуб хочет получить 6 млн евро.

В текущем сезоне Лукович забил 8 голов за 17 игр в чемпионате Сербии – больше только у Матеуса Салданьи из «Партизана». Также он выступает за сборную Сербии U21.

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