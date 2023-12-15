«Спартак» и «Гэлакси» готовят предложения по вингеру «Црвены Звезды» Букари (GhanaSoccernet)

Теги Спартак МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Ноттингем Форест Осман Букари Футбол

«Спартак» хочет подписать вингера Османа Букари.

Как утверждает GhanaSoccernet, красно-белые готовят предложение «Црвене Звезде». То же самое собирается сделать и «Лос-Анджелес Гэлакси». Также в число претендентов на 25-летнего футболиста входит «Ноттингем Форест», но там еще не решили, делать ли официальный шаг.

Ожидается, что сам футболист определится со своим будущим в ближайшие недели.

В текущем сезоне Букари забил 5 голов за 15 матчей в чемпионате Сербии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Вингер Црвены Звезды - а вы Зенит спросить не забыли? У них же право первой ночи
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в Спартаке дефицит полузащитников? Покупают всех подряд, потом в аренду бесплатно раздают
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