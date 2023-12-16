«Спартак» может купить 18-летнего форварда Луковича за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи. Он также интересен «Челси» (Иван Карпов)

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Сербия возможные трансферы Милош Лукович ИМТ Футбол

«Спартак» работает над трансфером 18-летнего форварда Милоша Луковича.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, переговоры между «Спартаком» и сербским ИМТ находятся в продвинутой стадии.

Сумма трансфера может составить 5,7 млн евро и 20% от перепродажи. С форвардом предварительно согласован контракт сроком на 4,5 года.

Однако финального предложения со стороны «Спартака» еще нет – клуб взял паузу, так как хочет, чтобы сделку, если она устроит все стороны, закрыл новый спортивный директор, чья кандидатура, скорее всего, будет утверждена в декабре, а не в январе.

Лукович – не единственный кандидат «Спартака» для усиления позиции нападающего.

Отмечается, что интерес к 18-летнему игроку проявляют многие клубы. «Челси» – в их числе. Это может вынудить «Спартак» форсировать решение вопроса.

В этом сезоне 18-летний капитан ИМТ забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах.

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32 комментария
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Ну наверное потому, что гарре не центр форвард?? Не думал об этом?
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Интерес Челси - теперь не показатель!
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лукойлович
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Форвада по любому купят зимой. Надеюсь, что токового. А Мелешина надо в аренду отправлять, а то так всю карьеру проведёт на скамье.
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Комментарий скрыт
Потому что Гарре полузащитник, а не нападающий . А полузащитников у нас полно, надо было его брать вместо Бангонда , а сейчас нет особого смысла. Нужен классический нап. Серб молодой и перспективный, плюс в команде уже есть Бабич, будет проще для адаптации. Бабич игрок сборной, поэтому и Лукович всегда будет в поле зрения сборной.
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Ответ fussballer
18-леьний нападающий явно не тянет на усиление. Если он не уникум.
а усиление сейчас Спартаку зачем? Первого места в этом году не видать как своих ушей, хотя я уверен, что и в следующем тоже. Игрок молодой, может серьёзно выстрелить и уйти за хорошие деньги
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О господи…
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Ответ Вячеслав Припузов
Из-за лимита на легионеров нужно ещё определиться от кого нужно будет и как избавиться... Я бы Рябчука домой отправил первым, Мозес если уходит заслужил доиграть контракт до конца ...
Рябчук хороший защитник, его вписать нужно в нормальную схему, чего Абаскаль сделать не может. Дуарте пол года мучился, пока привыкал, а теперь основной защитник. Тоже многие "эксперты" хотели его домой отправить.
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надо брать готовых игроков, а я не уверен, что Лукович будет сильнее по уровню Соболева, а значит и смысла в этом трансфере прямо сейчас нет...
Мы уже взяли готового Бангонда, а сейчас что в итоге с ним? Кейта, Шамар? Все топы у нас проваливаются, потому попадают в команду и понимают, можно играть в пол ноги и получать деньги. Да и ценник на них зимой будет выше рыночной. Не думаю что сейчас к нам легко будет заманить условного Топа. Соболев может сильнее, но в перспективы нет. То хорошо играет, то плохо. Ориентироваться на его настроение и терять за это очки, тоже не хочется. Молодой игрок всегда будет стараться показать себя, и уехать в сильный чемпионат.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Потому что Гарре полузащитник, а не нападающий . А полузащитников у нас полно, надо было его брать вместо Бангонда , а сейчас нет особого смысла. Нужен классический нап. Серб молодой и перспективный, плюс в команде уже есть Бабич, будет проще для адаптации. Бабич игрок сборной, поэтому и Лукович всегда будет в поле зрения сборной.
надо брать готовых игроков, а я не уверен, что Лукович будет сильнее по уровню Соболева, а значит и смысла в этом трансфере прямо сейчас нет...
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Ответ velosipedin
а че его рассматривать? очередной молло, который стухнет в любом клубе с задачами и амбициями
вот вообще не факт...
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18 летним хотят усилить состав?ну,ну...
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🤦🏻‍♂️
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надо брать готовых игроков, а я не уверен, что Лукович будет сильнее по уровню Соболева, а значит и смысла в этом трансфере прямо сейчас нет...
Если только не планируют от Соболя избавляться летом
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Хорошо, что ждут нового спортивного директора, всё-таки он будет отвечать за спортивные результаты клуба.
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Ответ Dinamik1
Слыхал что вроде как в Динамо сватают вместо Смолова.
У Смолова контракт когда заканчивается?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
У Смолова контракт когда заканчивается?
До конца этого чемпионата.
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Ответ Dinamik1
До конца этого чемпионата.
Тогда вариант.
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Ответ Никита Самарин
Хорошо, что ждут нового спортивного директора, всё-таки он будет отвечать за спортивные результаты клуба.
Все таки работа спорт дира не совсем в этом
Она больше в выстраивании и курировании состемы
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18-леьний нападающий явно не тянет на усиление. Если он не уникум.
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