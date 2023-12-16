«Спартак» работает над трансфером 18-летнего форварда Милоша Луковича.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, переговоры между « » и сербским ИМТ находятся в продвинутой стадии.

Сумма трансфера может составить 5,7 млн евро и 20% от перепродажи. С форвардом предварительно согласован контракт сроком на 4,5 года.

Однако финального предложения со стороны «Спартака» еще нет – клуб взял паузу, так как хочет, чтобы сделку, если она устроит все стороны, закрыл новый спортивный директор, чья кандидатура, скорее всего, будет утверждена в декабре, а не в январе.

Лукович – не единственный кандидат «Спартака» для усиления позиции нападающего.

Отмечается, что интерес к 18-летнему игроку проявляют многие клубы. « » – в их числе. Это может вынудить «Спартак» форсировать решение вопроса.

В этом сезоне 18-летний капитан ИМТ забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах.

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