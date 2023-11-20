«Спартаку» интересен вингер «Црвены Звезды» Букари (MaxBet Sport)

«Спартаку» интересен полузащитник «Црвены Звезды».

Московский клуб заинтересован в подписании ганского вингера , сообщает MaxBet Sport. Красно-белые могут столкнуться с конкуренцией со стороны клубов из Англии и МЛС.

Букари выступает за « » с 2022 года. В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

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