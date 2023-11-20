«Спартаку» интересен вингер «Црвены Звезды» Букари (MaxBet Sport)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Спорт-Экспресс Осман Букари Футбол

«Спартаку» интересен полузащитник «Црвены Звезды».

Московский клуб заинтересован в подписании ганского вингера Османа Букари, сообщает MaxBet Sport. Красно-белые могут столкнуться с конкуренцией со стороны клубов из Англии и МЛС.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. 

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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13 комментариев

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RW7
Вы из солить собрались? Куда еще один то?
Нападающего, правого защитника и опорника получше купите уже.
+7
-1
+6
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Йохан Чпохан
у нас вингеров солить уже можно, куда ещё?
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Ahilles
шо, опять?!
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Mohnatiy
А полузащитнику скорее всего будет интересна АПЛ...
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Артем Гладских
Ответ coldwar
Опять вингер, и снова черный. ###### какой-то.
и что что он чёрный? может ты Расист?
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