«Спартаку» интересен вингер «Црвены Звезды» Букари (MaxBet Sport)
«Спартаку» интересен полузащитник «Црвены Звезды».
Московский клуб заинтересован в подписании ганского вингера Османа Букари, сообщает MaxBet Sport. Красно-белые могут столкнуться с конкуренцией со стороны клубов из Англии и МЛС.
Букари выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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