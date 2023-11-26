У Хвичи 18 голов и 22 ассиста в «Наполи». Еще лишь Месси, Винисиус, Салах, Сака и Гризманн набрали 18+18 за полтора сезона

Теги ПСЖ Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал Наполи Антуан Гризманн Мохамед Салах Винисиус Жуниор Хвича Кварацхелия Букайо Сака Футбол

Хвича Кварацхелия совершил 40 результативных действий за полтора года в «Наполи».

Вингер забил «Аталанте» (2:1) в 13-м туре Серии А.

С начала прошлого сезона грузинский футболист отметился 18 голами и 22 голевыми передачами в составе неаполитанцев во всех турнирах.

Среди тех, кто выступал в ведущих европейских лигах, лишь шести игрокам удалось набрать 18+18 с лета 2022 года. Помимо Хвичи это Лионель Месси (играл за «ПСЖ»), Букайо СакаАрсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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25 комментариев

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Yury Fedoseev
Ещё лишь…
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Amico Megobari ®
Ответ Владимир Владимирович
Ого, с таким застоем как во второй половине того сезона отличный результат. Даже не знаю что лучше остаться пока в Наполи, или же сразу в топ 5-7 лучших команд Европы перейти…Может и станет таким же игроком для АПЛ как Салах, а есть риск что может стать условным Пепе как в Арсенале
во второй половине сезона у него травма была и много пропустил
+8
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Владимир Владимирович
Ого, с таким застоем как во второй половине того сезона отличный результат. Даже не знаю что лучше остаться пока в Наполи, или же сразу в топ 5-7 лучших команд Европы перейти…Может и станет таким же игроком для АПЛ как Салах, а есть риск что может стать условным Пепе как в Арсенале
+7
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Eljza
Ответ Yury Fedoseev
Ещё лишь…
не всё могу смотреть в завтрашний день...
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rigobersong
Опять этому Месси купили место в рейтинге!:))
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LoveGreguar
Хвича в хорошей компании суперзвезд по результативности
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Дмитрий Пузырёв
Вот тут-то, наверно, англичане и узнали про то, что есть такой футболист не плохой, Хвича! :-)
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Achilles 21
через два месяца ещё не забудьте посчитать)))))
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nugoboss
Хвича конечно же красавчик, он заслуживает бить среди лучших, а некоторые завидуют, потому что они неудачники и думаю, почему у нас нет топ игроков а у Грузии есть. 😁
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Асхат Мусин
Не оскудела земля грузинская на таланты, я помню до сих пор Александра Чиквадзе, Давида Кипиани, Отара Габелию, Ромаза Шенгелия, Тенгиза Сулаквелидзе, обладателей кубка кубков. Молодец Хвича так держать
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Алексей Фирстов
Юрий Палыч воспитал и научил.
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Кефтеме
Ответ rigobersong
Опять этому Месси купили место в рейтинге!:))
Ему всё покупают, в том числе и защитников Реала в 2011
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Инженер Управляющий
Ответ Mykytka
Еще «лишь» и назвали 6 игроков. Браво 😅
Ну не придумал автор иного речевого оборота, мог бы написать "кроме него", но не вышло.
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Трент 66
Ответ Mykytka
Еще «лишь» и назвали 6 игроков. Браво 😅
А 6 игроков это очень много?)
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Владимир Владимирович
Ответ Человек1991
У Месси 21, 20 в прошлом.сезоне , и если бы Месси продолжил играть в ТОП5 лигах , то у него было бы примерно 30 голов, 27 голевых, намного лучше чем у всех молодых форвардов-вингеров на данный момент за этот период с лета 2022.
Конечно, тут к гадалке не ходи. От этого и обидно что Лапорта козёл не сделал максимум чтобы величайший футболист в истории остался в топ5 чемпионатах. Даже обидно что он играет в мусорном Майами, без мотивации без целей…. Эххх. А Роналду тоже хоть в песках играет, но такое ощущение что он ближе к нам, не только географически, но и ментально, да и лига нынче в СА будем честны куда привлекательнее и более сильнее чем Млс.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Amico Megobari ®
во второй половине сезона у него травма была и много пропустил
его бы Артете вместо Хаверца взять, но нет...
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