Хвича Кварацхелия совершил 40 результативных действий за полтора года в «Наполи».

Вингер забил «Аталанте» (2:1) в 13-м туре Серии А.

С начала прошлого сезона грузинский футболист отметился 18 голами и 22 голевыми передачами в составе неаполитанцев во всех турнирах.

Среди тех, кто выступал в ведущих европейских лигах, лишь шести игрокам удалось набрать 18+18 с лета 2022 года. Помимо Хвичи это (играл за « »), (« »), («Атлетико»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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