У Хвичи 18 голов и 22 ассиста в «Наполи». Еще лишь Месси, Винисиус, Салах, Сака и Гризманн набрали 18+18 за полтора сезона
Хвича Кварацхелия совершил 40 результативных действий за полтора года в «Наполи».
Вингер забил «Аталанте» (2:1) в 13-м туре Серии А.
С начала прошлого сезона грузинский футболист отметился 18 голами и 22 голевыми передачами в составе неаполитанцев во всех турнирах.
Среди тех, кто выступал в ведущих европейских лигах, лишь шести игрокам удалось набрать 18+18 с лета 2022 года. Помимо Хвичи это Лионель Месси (играл за «ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
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