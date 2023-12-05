Агбонлахор включил Холанда, де Брюйне, Беллингема, Кейна и Мбаппе в пятерку лучших игроков Европы: «Харри не получает той любви, которую заслуживает. Килиан – невероятный талант»

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Габриэль Агбонлахор назвал пятерку лучших футболистов Европы на данный момент.

Бывший футболист «Астон Виллы» не согласился с Мартином Киоуном, который назвал вингера «Арсенала» Букайо Сака лучшим игроком Европы. 

«Прежде всего, Сака – выдающийся талант, невероятный игрок, но я бы не стал включать его в пятерку лучших игроков Европы на данный момент.

На первом месте должен быть Эрлинг Холанд. На его счету 50 голов в 48 матчах Премьер-лиги, что является рекордом, и он лучший бомбардир в этом сезоне с 14 голами – на четыре больше, чем у Мо Салаха.

Вторым номером я бы, наверное, выбрал Кевина де Брюйне – в лучшей форме, потому что он не играл пару месяцев. То, чего он добился в прошлом сезоне, совершив 28 результативных действий и выиграв требл, – выдающееся достижение. 

Выбрать третьего тяжело, но я должен назвать Джуда Беллингема, учитывая то, что он делает в «Реале» в столь юном возрасте. Он проводит выдающийся сезон. 

Номер четыре – Харри Кейн. Этот парень не получает той любви, которую заслуживает. В прошлом сезоне он забил 27 голов в Премьер-лиге за «Тоттенхэм», который играл в оборонительный футбол, и в этом сезоне он лучший бомбардир топ-5 лиг с 18 голами в Бундеслиге.

И пятый номер – Килиан Мбаппе. Этот парень кому-то нравится, а кому-то нет, но для меня он невероятный талант, нет игроков, которые были бы похожи на него. Он был не в лучшей форме против «Ньюкасла», но он топ-игрок, его скорость и контроль мяча пугают. Он также провел выдающийся чемпионате мира.

Особо отмечу Родри, Сака и Салаха – топовые, топовые игроки», – сказал Агбонлахор.

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5 комментариев
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Адекватно, но вместо Мбаппе поставил бы Ивана Игнатьева
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Адекватно
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Ответ onsigne
Адекватно, но вместо Мбаппе поставил бы Ивана Игнатьева
Я бы включил Сапогова, но, видимо, выбирать можно только среди действующий футболистов. Тогда, наверное, Заболотный.
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