Кулусевски сделал 17 ассистов в АПЛ. С февраля 2022-го больше лишь у Салаха, де Брюйне, Сака и Мэддисона

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кевин де Брюйне Мохамед Салах Джеймс Мэддисон Деян Кулусевски Букайо Сака Футбол

Деян Кулусевски сделал 17 голевых передач в АПЛ.

Это пятый показатель в турнире с февраля 2022 года – с момента дебюта хавбека за «Тоттенхэм».

За этот период больше всего ассистов на счету Мохамеда СалахаЛиверпуль») – 23.

В топ-4 также входят Кевин де БрюйнеМанчестер Сити», 22), Букайо Сака («Арсенал», 20) и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»/«Лестер», 19).

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4 комментария
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И тут февраль 2022
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Ответ Стахович
И тут февраль 2022
лучший ассистент за 3 дня, да?
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