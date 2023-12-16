Кулусевски сделал 17 ассистов в АПЛ. С февраля 2022-го больше лишь у Салаха, де Брюйне, Сака и Мэддисона

Деян Кулусевски сделал 17 голевых передач в АПЛ.

Это пятый показатель в турнире с февраля 2022 года – с момента дебюта хавбека за «Тоттенхэм».

За этот период больше всего ассистов на счету (« ») – 23.

В топ-4 также входят Кевин де (« », 22), Букайо Сака (« », 20) и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»/«Лестер», 19).

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