«Спартак» готов рассмотреть разрыв контракта с Масловым. У защитника есть возможность продления (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Маслов Футбол

Павел Маслов может покинуть «Спартак».

Московский клуб готов рассмотреть возможность расторжения контракта с 23-летним защитником по обоюдному соглашению сторон, сообщает Metaratings.ru.

При этом сам футболист может воспользоваться опцией продления соглашения. Игрок должен будет уведомить клуб о решении продлить договор. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Маслов провел один матч, отыграв 10 минут. Статистику игрока можно найти здесь

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5 комментариев
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Маслов должен продлевать свое соглашение со спартаком. Видно, что Спартак приносит пользу Маслову.
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Представляю эту оборону привозеров
Денисов, Маслов, Джикия
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После травмы вообще перестал попадать в старт. В Спартаке практики не будет, надо искать новый клуб, в условный Сочи например
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Топ игрок, надо давать играть
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добавь Чернова и всех на выход!
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