«Спартак» готов рассмотреть разрыв контракта с Масловым. У защитника есть возможность продления (Metaratings)

Павел Маслов может покинуть «Спартак».

Московский клуб готов рассмотреть возможность расторжения контракта с 23-летним защитником по обоюдному соглашению сторон, сообщает Metaratings.ru.

При этом сам футболист может воспользоваться опцией продления соглашения. Игрок должен будет уведомить клуб о решении продлить договор.

В текущем сезоне Мир РПЛ Маслов провел один матч, отыграв 10 минут. Статистику игрока можно найти здесь.

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