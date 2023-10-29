Защитник «Спартака» Маслов о 0:2 от «Факела»: «Не получилось создать момент. О поле не надо постоянно говорить – мы все в равных условиях»
Павел Маслов подвел итоги матча с «Факелом» (0:2) в Мир РПЛ.
— Почему настолько неудачно «Спартак» отыграл в Воронеже?
— Да, действительно, не получилось создать момент. Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше.
— Как вам погода в Воронеже в день матча в виде дождя, испортившего поле?
— Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки «Факела» были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы.
— Нет ощущения, что «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство, все больше отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита»?
— Я не считаю, что мы должны говорить о чемпионстве и вообще о том, за что мы сейчас можем бороться. Потому что на улице только октябрь. И, наверное, мы просто должны продолжать стараться выигрывать.
— А в чем нужно прибавлять «Спартаку», чтобы улучшить турнирное положение?
— Всегда и во всем можно прибавлять. Я не знаю... Можно прибавить в обороне. Можем также прибавить и в атаке, и в переходных фазах, и в контроле мяча. В любом из аспектов. Потому что мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать, – сказал защитник «Спартака».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол, на стадионе или по тв и если качество поля ужасное, я буду об этом говорить, при чем тут нытье. Нравится быть в дерьме, то конечно терпи и молчи, что тут ещё сказать.
во второй лиге пусть играют на таких полях, а вышке не должны допускать на это болото.