Защитник «Спартака» Маслов о 0:2 от «Факела»: «Не получилось создать момент. О поле не надо постоянно говорить – мы все в равных условиях»

Павел Маслов подвел итоги матча с «Факелом» (0:2) в Мир РПЛ.

— Почему настолько неудачно «Спартак» отыграл в Воронеже?

— Да, действительно, не получилось создать момент. Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше.

— Как вам погода в Воронеже в день матча в виде дождя, испортившего поле?

— Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки « » были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы.

— Нет ощущения, что «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство, все больше отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита»?

— Я не считаю, что мы должны говорить о чемпионстве и вообще о том, за что мы сейчас можем бороться. Потому что на улице только октябрь. И, наверное, мы просто должны продолжать стараться выигрывать.

— А в чем нужно прибавлять «Спартаку», чтобы улучшить турнирное положение?

— Всегда и во всем можно прибавлять. Я не знаю... Можно прибавить в обороне. Можем также прибавить и в атаке, и в переходных фазах, и в контроле мяча. В любом из аспектов. Потому что мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать, – сказал защитник « ».

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