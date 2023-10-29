Защитник «Спартака» Маслов о 0:2 от «Факела»: «Не получилось создать момент. О поле не надо постоянно говорить – мы все в равных условиях»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Павел Маслов Футбол

Павел Маслов подвел итоги матча с «Факелом» (0:2) в Мир РПЛ.

— Почему настолько неудачно «Спартак» отыграл в Воронеже?

— Да, действительно, не получилось создать момент. Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше.

— Как вам погода в Воронеже в день матча в виде дождя, испортившего поле?

— Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки «Факела» были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы.

— Нет ощущения, что «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство, все больше отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита»?

— Я не считаю, что мы должны говорить о чемпионстве и вообще о том, за что мы сейчас можем бороться. Потому что на улице только октябрь. И, наверное, мы просто должны продолжать стараться выигрывать.

— А в чем нужно прибавлять «Спартаку», чтобы улучшить турнирное положение?

— Всегда и во всем можно прибавлять. Я не знаю... Можно прибавить в обороне. Можем также прибавить и в атаке, и в переходных фазах, и в контроле мяча. В любом из аспектов. Потому что мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать, – сказал защитник «Спартака».

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36 комментариев

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Toha1090
О поле надо говорить, но не как о причине поражения, а о том, что на таком поле играть нельзя. Можно и в болоте играть тогда, условия же одинаковые будут.
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Toha1090
Ответ Кирилл Демченко
вот такие примеры это прям перебор . я думаю что все футболисты играли , тренировались и все детство провели на подобных полях. поэтому ничего страшного нету . играть можно было и нужно. уже один матч Спартака в этом круге перенесли из Сочи , хватит уже ныть
О каких всех футболистах ты говоришь? Мне 33 года, я в детстве объездил с дюсш все поля Сибири и в городах и в сёлах. Разные были поля, у многих уже тогда газон стелили искусственный, где то похуже, где то получше, но такого как вчера не припомню, только если ранней весной в середине 00х.
Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол, на стадионе или по тв и если качество поля ужасное, я буду об этом говорить, при чем тут нытье. Нравится быть в дерьме, то конечно терпи и молчи, что тут ещё сказать.
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Bartez1986
Паша все сказал адекватно. Как и всегда. Поле, поле...Второй гол Факел забил после атаки низом. Спартаку что мешало подобное сделать?
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Ivan Bykov
Ответ Alimoff84
С чего вдруг плохое поле - это одинаковое качество для всех??? Естественно, в первую очередь, это в помощь рукожопам, то есть менее техничным футболистам. Это ж так очевидно. И когда вспоминают о 90ых, то не забывайте - это было всюду, то есть было время привыкнуть, а сейчас это разовое явление, к которому так с ходу не подстроишься
а что же все молчат о сочинском поле, когда там же обыгрывают Сочи???
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dimanchik179
Паша, для таких как ты и факел и можно играть на таких грядках, потому что никакой техники показывать не нужно, главное побыстрее бегать, вот и все.
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Шмуэль Дадист
Не помню что бы Арсен Венгер жаловался на поле после поражения 1-4 от Спартака при минус 20. Наоборот, он сказал, что условия равные для всех. Этой победой так гордится Спартак
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dimanchik179
Ответ Кирилл Демченко
а с каких пор у нас рпл считается какие то супер профессионалы что они не могут и не должны сыграть матча в конце октябре на поле среднего качества ?!
поле среднего качества? ты сейчас пошутил или серьезно считаешь это болото, полем среднего качества?
во второй лиге пусть играют на таких полях, а вышке не должны допускать на это болото.
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dimanchik179
Ответ Кирилл Демченко
вот такие примеры это прям перебор . я думаю что все футболисты играли , тренировались и все детство провели на подобных полях. поэтому ничего страшного нету . играть можно было и нужно. уже один матч Спартака в этом круге перенесли из Сочи , хватит уже ныть
на таких грядках, профессионал не должен играть , он не тренеровался играть в болоте, а факелу с таким полем можно смело переходить в болотный чемпионат.
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Гамарджоба Генацвале
Сейчас осень на дворе, через месяц зима, поля лучше не станут за это время,а играть почти до середины декабря предстоит.Надо играть и брать очки. Маслов все правильно сказал. Этот парень нравится своей адекватностью.
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Артём Шалаев
Адекватно Павел рассуждает
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Toha1090
Ответ Кирилл Демченко
а с каких пор у нас рпл считается какие то супер профессионалы что они не могут и не должны сыграть матча в конце октябре на поле среднего качества ?!
Что значит супер не супер? У нас все игроки на контрактах, получают за это деньги, это и есть профессионалы. У нас в медиалиге любители играют в лучших условиях. И это поле не среднего качества, это поле вообще не пригодно для игр. Нужно поднимать планку во всем, чтобы росло качество жизни, а не оправдывать плохие условия и говорить, что надо перетерпеть.
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Alimoff84
Ответ Toha1090
О поле надо говорить, но не как о причине поражения, а о том, что на таком поле играть нельзя. Можно и в болоте играть тогда, условия же одинаковые будут.
Или, например, как играть в настольный теннис на улице с сильным ветром… не игра уже, а фу) или бильярдный стол весь в буграх и кривой и тд, и тп
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Алексей Плотников
Ответ dimanchik179
поле среднего качества? ты сейчас пошутил или серьезно считаешь это болото, полем среднего качества? во второй лиге пусть играют на таких полях, а вышке не должны допускать на это болото.
Так насчёт поля вопросы к рфс или рпл, которые допускают игру на таком поле... Неженки, привыкли к мажорским условиям... Мне кажется если бы Спартак победил-к полю вообще бы претензий небыло
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Кирилл Демченко
Ответ dimanchik179
на таких грядках, профессионал не должен играть , он не тренеровался играть в болоте, а факелу с таким полем можно смело переходить в болотный чемпионат.
а с каких пор у нас рпл считается какие то супер профессионалы что они не могут и не должны сыграть матча в конце октябре на поле среднего качества ?!
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Toha1090
Ответ Кирилл Демченко
так а подскажите пожалуйста есть-были претензии к полю в Воронеже до вчерашнего матча ?
Да я это поле вижу второй раз и то по телеку и просто в шоке
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Tony Lee
Ответ Bartez1986
Паша все сказал адекватно. Как и всегда. Поле, поле...Второй гол Факел забил после атаки низом. Спартаку что мешало подобное сделать?
Может то, что Спартак не играл в большинстве в отличие от Факела?)
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Toha1090
Ответ Алексей Плотников
Так насчёт поля вопросы к рфс или рпл, которые допускают игру на таком поле... Неженки, привыкли к мажорским условиям... Мне кажется если бы Спартак победил-к полю вообще бы претензий небыло
Какие мажорские условия? Поле должно быть нормального качества, у всех и все.
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Дмитрий Беляев
Ответ Toha1090
О поле надо говорить, но не как о причине поражения, а о том, что на таком поле играть нельзя. Можно и в болоте играть тогда, условия же одинаковые будут.
Вообще-то мы чемпионы мира по футболу в болоте!!!!!!
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dimanchik179
Ответ Алексей Плотников
Так насчёт поля вопросы к рфс или рпл, которые допускают игру на таком поле... Неженки, привыкли к мажорским условиям... Мне кажется если бы Спартак победил-к полю вообще бы претензий небыло
у Спартака даже до начала матча были вопросы, Абаскаль сразу сказал, что это будет не футбол.
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Toha1090
Ответ Кирилл Демченко
ну вот именно искусственный стили , а если бы играли на натуральном было бы +- как вчера
А ты в курсе, что вчера в штрафных площадках искусственный газон был? Достилайте тогда все поле, либо дренаж делайте нормальный
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Кирилл Демченко
Ответ Toha1090
Что значит супер не супер? У нас все игроки на контрактах, получают за это деньги, это и есть профессионалы. У нас в медиалиге любители играют в лучших условиях. И это поле не среднего качества, это поле вообще не пригодно для игр. Нужно поднимать планку во всем, чтобы росло качество жизни, а не оправдывать плохие условия и говорить, что надо перетерпеть.
так а подскажите пожалуйста есть-были претензии к полю в Воронеже до вчерашнего матча ?
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Alimoff84
Ответ Кирилл Демченко
вот такие примеры это прям перебор . я думаю что все футболисты играли , тренировались и все детство провели на подобных полях. поэтому ничего страшного нету . играть можно было и нужно. уже один матч Спартака в этом круге перенесли из Сочи , хватит уже ныть
Где-то согласен, но не думаю, что новое молодое поколение играло в асфальтных коробках, без сеток, или по вытоптанному полю, грязи и тд. Не говорю уже о морозах в минус 25-30. Но ☝️ вы правы в том, что зная где играешь, нужно быть готовым и к такому
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Кирилл Демченко
Ответ Alimoff84
Или, например, как играть в настольный теннис на улице с сильным ветром… не игра уже, а фу) или бильярдный стол весь в буграх и кривой и тд, и тп
вот такие примеры это прям перебор . я думаю что все футболисты играли , тренировались и все детство провели на подобных полях. поэтому ничего страшного нету . играть можно было и нужно. уже один матч Спартака в этом круге перенесли из Сочи , хватит уже ныть
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Andrey Yaroslavtsev
Даёшь болотный футбол!
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Дмитрий Беляев
может в тренере дело?
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