Маслов удивлен невключению в заявку на дерби с «Локо»: «Со здоровьем все хорошо, просто не попал, решение тренера. Ничего не объяснял»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Павел Маслов Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Маслов удивился непопаданию в заявку на матч с «Локомотивом».

«Со здоровьем все хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер.

Объяснил ли что-то Абаскаль? Нет, ничего не объяснял. Удивлен ли я? Да, удивлен. Но это решение тренера», – сказал защитник «Спартака».

«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Мир РПЛ (1:1). Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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22 комментария

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Алексей Иванов
в Спартаке такие игроки, все думают что им все кругом должны
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Архитектор Мендисабаль
Масло никто ещё не говорил, что он не умеет играть в футбол?
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Do Cent
Почему то у молодых игроков всегда кто то другой виноват,что он не попадает в состав! А не лучше бы покопаться в себе и больше тренироваться?
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Не уверен!!
Маслов в Спартаке играл только когда была схема с 3 защитниками. Он давно даже не второй, а третий выбор. Вместе с Джикией.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
У него хорошее здоровье. Больше ничего хорошего для игры в футбол на профессиональном уровне у него нет.
его не случайно подтягивал с 18 лет Каррера имея более опытного Рассказова...талант может быть и был, но не развился для уровня первой команды...нужно менять место работы....
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Паша собирай вещи в аренду, ты бесполезен и последний шанс в кубке упустил...
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Bartez1986
Ответ Архитектор Мендисабаль
Масло никто ещё не говорил, что он не умеет играть в футбол?
был основным игроком у Тедеско. потом тяжёлая травма и очень долгое восстановление. это явно сказалось. при этом, ему всего 23 года. выступал за сборную по разным возрастам. точно не умеет?
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Михон Мясной
Ответ krossalex
Уж всяко лучше, чем "человек-рикошет" Денисов и "человек-фол" Умяров. А то, что иногда помарки по игре допускает, так сколько он не играл? Ему надо игровые связи восстанавливать. Тот же Дуарте с момента прихода был всё время в основе, но какие фортели выкидывал!!! Однако с приходом Сержанта Пеппера заиграл уверенно, да и вчера один из лучших был. Дайте Маслову набрать игровой опыт, и я уверен - он станет хорошим игроком. Но разве от "молодого талантливого тренера" с его "европейским видением современного футбола" дождешься? Ему ведь не игроков наигрывать надо - это небыстрая и кропотливая работа - а быстренько что-то подработать, подлатать, крутнуть состав и потом всё свалить на неудачу, плохое поле, злодеев-судей, ну и далее по списку...
Вчера одним из лучших был?! Ты точно матч смотрел? Дуарте вчера ворон считал и упустил Дзюбу, когда тот забил гол
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Slavnov
контракт заканчивается просто
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Михон Мясной
Напожарил в игре с гастрономом, был заменён из-за бездарной игры, а теперь он удивляется, почему это не попал в заявку! Действительно удивительно!
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DoDidDone
Хорошо бы его зимой продать хоть за какие-то деньги, не дожидаться окончания контракта летом. Аналогично с Джикией, Зобниным и Мозесом.
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Nicitos
Все шансы давали. Не использовал. Пусть доказывает через аренды.
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Baobabb forever
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он умеет играть, будет крепким игроком в команде уровня середины, вот только не надо сюда вносить Спартак, мы занимаем не своё место и если зимой сумеем скинуть балласт и успешно проведём селекцию на вход, то будет совсем другой результат...
Отдайте масло в крылья. Если там Колюня Рассказов заиграл, то и для Павла ничего не потеряно
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Marienburg
Ответ Do Cent
Почему то у молодых игроков всегда кто то другой виноват,что он не попадает в состав! А не лучше бы покопаться в себе и больше тренироваться?
Разве Маслов говорит, что кто-то виноват? Очевидно, резкий по тону заголовок набоошен на обычное интервью
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