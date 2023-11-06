Маслов удивлен невключению в заявку на дерби с «Локо»: «Со здоровьем все хорошо, просто не попал, решение тренера. Ничего не объяснял»

Павел Маслов удивился непопаданию в заявку на матч с «Локомотивом».

«Со здоровьем все хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер.

Объяснил ли что-то ? Нет, ничего не объяснял. Удивлен ли я? Да, удивлен. Но это решение тренера», – сказал защитник «Спартака».

« » в гостях сыграл вничью с « » в матче 14-го тура Мир (1:1). Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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