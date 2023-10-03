Маслов не удивился замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Павел Маслов Футбол

Павел Маслов заявил, что его не удивила замена Квинси Промеса.

В матче 10-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» Квинси Промес был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:4.

– Каково было наблюдать за разгромом команды со скамейки?

– Было видно, что игра складывается тяжело. Рано по горячим следам искать причины, разбираться будем уже в Москве.

– Ты понял замену Промеса?

– Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение.

– Но тебя удивила эта замена?

– Нет, – сказал защитник «Спартака» Павел Маслов.

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13 комментариев

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Никита Давыдкин
Ответ Древний спартач
Видимо Маслов знает больше , но распространяться не хочет . Значит , в команде дела не ахти . Это было ясно , что эксперименты этого "химика-физика" до добра не доведут .
Почему-то в других командах эксперименты и перестройки - обыденное дело. Семак в зените постоянно что-то пробует, в ЦСКА - Федотов, не говоря о прочих. Но почему-то в Зените, ЦСКА и прочих обстановка и атмосфера норм, а в Спартаке завсегдатаи банки и нетянущие капитаны вечно недовольны. Может, стоит всё таки не в тренере искать проблему? А то и Каррера до добра не довёл, и Абаскаль. Кого-то надо то, Гвардиолу?
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Konstantin Zorin
Маслов: "Мне это без разницы, меня даже в заявке нет."
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Древний спартач
Видимо Маслов знает больше , но распространяться не хочет . Значит , в команде дела не ахти . Это было ясно , что эксперименты этого "химика-физика" до добра не доведут .
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ericssons
Зачем нам мнение какого-то Маслова? Пусть Джикия скажет "каково было наблюдать за разгромом команды со скамейки". Тем более он анонсировал рассказ.
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Хамыч
Ответ Никита Давыдкин
Почему-то в других командах эксперименты и перестройки - обыденное дело. Семак в зените постоянно что-то пробует, в ЦСКА - Федотов, не говоря о прочих. Но почему-то в Зените, ЦСКА и прочих обстановка и атмосфера норм, а в Спартаке завсегдатаи банки и нетянущие капитаны вечно недовольны. Может, стоит всё таки не в тренере искать проблему? А то и Каррера до добра не довёл, и Абаскаль. Кого-то надо то, Гвардиолу?
У Абаскаля в 2023 году всего 9 побед в 23 матчах чемпионата ... Рябчука и Медину зачем покупали - что бы 14 миллионов на лавке сидели ? Это его хотелки.... Дело не в тренерах - дело именно в ЭТОМ тренере которому почему то безграничное доверие несмотря на результаты ..
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камикадзе
Ответ Никита Давыдкин
Почему-то в других командах эксперименты и перестройки - обыденное дело. Семак в зените постоянно что-то пробует, в ЦСКА - Федотов, не говоря о прочих. Но почему-то в Зените, ЦСКА и прочих обстановка и атмосфера норм, а в Спартаке завсегдатаи банки и нетянущие капитаны вечно недовольны. Может, стоит всё таки не в тренере искать проблему? А то и Каррера до добра не довёл, и Абаскаль. Кого-то надо то, Гвардиолу?
Ну он сам виноват, что в центре поля народ постоянно тасует
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леннорыч-абрамович
Лидеры Спартака больше не тянут, чему тут удивляться?
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igls54
Какой-то Маслов скользкий тип
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piper65
Какие вопросы, такие и ответы. Интересно, каких ответов еще ожидал корреспондент от действующего игрока команды?!
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Павел Ермаков
Ответ леннорыч-абрамович
Лидеры Спартака больше не тянут, чему тут удивляться?
В одиночку и Месси с Роналду не тянули.))
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Никита Давыдкин
Ответ Хамыч
У Абаскаля в 2023 году всего 9 побед в 23 матчах чемпионата ... Рябчука и Медину зачем покупали - что бы 14 миллионов на лавке сидели ? Это его хотелки.... Дело не в тренерах - дело именно в ЭТОМ тренере которому почему то безграничное доверие несмотря на результаты ..
Дело именно в этом тренере каждый божий раз. Каррера поплыл, Витория не тянет, Абаскаль с ума сошел, ваноли ваще десятый помощник Конте. Из всех игроков Спартака в старте Зенита вышла бы всего пара человек, и вот от этой команды вы ждёте безоговорочного чемпионства, да так, чтобы катком по всем и всегда? Извините, но даже Сити впадает в кризис, а тут всего лишь Спартак и всего лишь Гвардиола
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Никита Забавский
Ответ Никита Давыдкин
Почему-то в других командах эксперименты и перестройки - обыденное дело. Семак в зените постоянно что-то пробует, в ЦСКА - Федотов, не говоря о прочих. Но почему-то в Зените, ЦСКА и прочих обстановка и атмосфера норм, а в Спартаке завсегдатаи банки и нетянущие капитаны вечно недовольны. Может, стоит всё таки не в тренере искать проблему? А то и Каррера до добра не довёл, и Абаскаль. Кого-то надо то, Гвардиолу?
А кто ставит Мозеса и Мартинса вместо Пруцева и Литвинова? У кого каждый матч команда играет с пустой опорной зоной? Не в тренере проблема, серьёзно?
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