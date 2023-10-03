Маслов не удивился замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение»
Павел Маслов заявил, что его не удивила замена Квинси Промеса.
В матче 10-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» Квинси Промес был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:4.
– Каково было наблюдать за разгромом команды со скамейки?
– Было видно, что игра складывается тяжело. Рано по горячим следам искать причины, разбираться будем уже в Москве.
– Ты понял замену Промеса?
– Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение.
– Но тебя удивила эта замена?
– Нет, – сказал защитник «Спартака» Павел Маслов.
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