Маслов не удивился замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение»

Павел Маслов заявил, что его не удивила замена Квинси Промеса.

В матче 10-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» Квинси Промес был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:4.

– Каково было наблюдать за разгромом команды со скамейки?

– Было видно, что игра складывается тяжело. Рано по горячим следам искать причины, разбираться будем уже в Москве.

– Ты понял замену Промеса?

– Не мои дела – понимать замены. За это отвечает тренер, его решение.

– Но тебя удивила эта замена?

– Нет, – сказал защитник «Спартака» Павел Маслов.

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