Маслов о вере в борьбу «Спартака» с «Зенитом»: «Нет смысла идти в спорт, если ты заранее расписался в своей никчемности»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Павел Маслов Вендел Футбол

Павел Маслов высказался о шансах «Спартака» на борьбу за титул с «Зенитом».

– Уже перед вторым сезоном подряд многие «Спартак» называют наиболее вероятным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Но в прошлом чемпионате из-за весеннего провала вы еще и ЦСКА уступили второе место, сейчас уже немало очков потеряли. Не давит то, что СМИ уже больше года раздают вам такие авансы?

– Да нет. Я думаю, большинство ребят абстрагируется от этих новостей. От этого потока, который начинает наплывать. А люди, которые говорят об этом... Может быть, им виднее, потому что мы занимаемся своим делом. Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят извне.

– С учетом того, как «Зенит» до паузы на игры сборных со скрипом набирал очки, у «Спартака» и других топ-клубов повысились шансы отобрать у Питера золото РПЛ?

– Делать прогнозы – абсолютно неблагодарное дело, и мы будем думать только о себе.

– С уходом Малкома и Далера Кузяева «Зенит» сильно поменялся? Вы как это увидели, когда смотрели с трибуны его матч со «Спартаком»?

– Конечно, команда поменялась. Может быть, коренным образом изменилась. Сейчас вся игра исходит из центра поля. Раньше многое складывалось из плавучей позиции Малкома, где он принимал мячи и начинал атаки. Естественно, команда потеряла перспективного футболиста – она меняется, она перестраивается.

– Ту победу над «Спартаком» (3:1) в августе «Зениту» принес своими двумя голами Вендел, который пропустил всю предсезонку, против вас проводил только второй матч в сезоне и все равно сделал результат. Не опускаются руки, когда видите, насколько ему легко дается то, что большей части остальных игроков РПЛ даже после качественной подготовки не факт, что получится повторить?

– Мы в прошлые сезоны побеждали «Зенит», когда Вендел играл на поле. У нас это получалось, поэтому есть возможность победить снова.

– Я даже не об очных матчах, а о дистанции, когда в гонке за золото с таким мастером в составе «Зенит» все равно, скорее всего, потеряет с командами ниже классом меньше очков, чем остальные.

– Я думаю, нет особого смысла идти в спорт, если ты заранее расписался в своей никчемности, – сказал защитник «Спартака».

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10 комментариев

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Hong Kil
Не смог припомнить сезон, в котором Спартак побеждает Зенит с Венделом. Возможно имеется ввиду полутоварищеский предварительный турнир Кубка России?
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вы не готовы конкурировать с зенитом, увы, казалось шанс после ухода Малкома и перестройки, но в личной отлетели без шансов дома...
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Пользователь Huawei
А потом опять все будут кричать, что Спартак про чемпионство заикается.
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Kit Belleu
Тимнит,сто пудов.К лавке приростает напрочь.
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Ленид Вилькин
Все будет хорошо,но дату лучше не уточнять....
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Игорь Пичугин
Ты и без росписи никчемный.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Пора в Тюмень, выводить их в РПЛ
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Ответ Hong Kil
Не смог припомнить сезон, в котором Спартак побеждает Зенит с Венделом. Возможно имеется ввиду полутоварищеский предварительный турнир Кубка России?
домашняя 3-0 в кубке в прошлом году, больше побед за последние годы нет...
0
0
0
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