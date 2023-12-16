«Хочу быть лучшим в мире». Де Брюйне о цели после возвращения на поле

Кевин де Брюйне рассказал, к чему будет стремиться после возвращения на поле.

Полузащитник « » из-за травмы не выходил на поле с 11 августа.

«Я хочу быть лучшим. Это не изменилось. Я хочу быть в лучшей команде, я хочу быть лучшим игроком мира. У меня по-прежнему есть мотивация – каждый день.

Даже пропустив четыре месяца, я старался найти способы измениться в игровом плане так, чтобы делать то, что раньше. Уверен, буду в порядке, как только вернусь на поле. Надеюсь, что продолжу показывать хороший футбол», – сказал де Брюйне.

Кевин поедет с «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира, который пройдет в Саудовской Аравии. Несмотря на это, как ожидается, он не вернется на поле раньше середины января.

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