«Хочу быть лучшим в мире». Де Брюйне о цели после возвращения на поле

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне рассказал, к чему будет стремиться после возвращения на поле.

Полузащитник «Манчестер Сити» из-за травмы не выходил на поле с 11 августа.

«Я хочу быть лучшим. Это не изменилось. Я хочу быть в лучшей команде, я хочу быть лучшим игроком мира. У меня по-прежнему есть мотивация – каждый день.

Даже пропустив четыре месяца, я старался найти способы измениться в игровом плане так, чтобы делать то, что раньше. Уверен, буду в порядке, как только вернусь на поле. Надеюсь, что продолжу показывать хороший футбол», – сказал де Брюйне.

Кевин поедет с «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира, который пройдет в Саудовской Аравии. Несмотря на это, как ожидается, он не вернется на поле раньше середины января.

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18 комментариев
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Этот парень заслуживает ЗМ
+8
-3
+5
Ответ werowolf-gears
А как же Джуд?
Англичанина уже можно ставить выше Кевина? 🤦🏼‍♂️
+4
0
+4
Временами он лучший.
+3
0
+3
Кевин и так лучший в мире.
+5
-4
+1
Ответ Гномович!
Если только забьет 5 пенальти на ЧМ.
А сколько Криштиану забил с игры на чм-2022?
+4
-3
+1
Ответ Итачи Учиха
Истинный обладатель прошлого ЗМ
Кто угодно лишь бы не Месси?)
+2
-1
+1
Кевин : хочу быть Лучшим в мире
Магваер : занято)
+2
-2
0
Надеюсь до конца карьеры станет лучшим ассистентом АПЛ
0
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