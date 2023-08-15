Пеп о травме де Брюйне: «Дайте мне 25 дней на подготовку – и он бы не травмировался. Я консультировался с врачом и физиотерапевтом, Кевин сказал, что чувствует себя хорошо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Пеп Гвардиола оценил травму Кевина де Брюйне.

Де Брюйне был заменен на 23-й минуте матча 1-го тура АПЛ против «Бернли» из-за травмы. Сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити может пропустить до 4 месяцев.

«Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо».

О замене Де Брюйне

«Посмотрим. После того, что произошло, мы посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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23 комментария

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ljolik888
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья !
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Ман Сити
Ответ DolJun
если бы ты менял кевина - он бы не травмировался. физрук рассказывает какой крутой фоден, а сам этой табуреткой даже воспользоваться не хочет. зато меняет холанда в шаге от рекорда или хет-трика. какой же на самом деле чсв-шный мыльный пузырь этот гвардиола. если бы у холанда стоял на кону рекордное кол-во голов за год - он бы все равно заменил его. помню в ковидный сезон ныли с клоппом про то как нужно 5 замен - в очной встрече сделали 0 на две команды. я хз как люди еще могут верить в это лицемерие.
У них разные позиции... Фоден на фланге играет, Де Брюйне в центре
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Ман Сити
Ответ DolJun
жаль гвардиоле об этом никто не сказал - чел буквально в важнейшем матче своей карьеры поменял одного на другого.
Сменив этим схему, передвинув Альвареса с фланга в центр, а на его место выпустив Фодена.
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Bulbozavr
Ответ <CRISTIANO>
Так зачем тогда выпустил тогда его в матче? Пусть бы и дальше тренил и набирал форму.
Ты вообще прочитал сам текст?
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Dimas11111
Абу Диаби был самым талантливым игроком за все время, но увы травмы
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Mykytka
Ответ DolJun
если бы ты менял кевина - он бы не травмировался. физрук рассказывает какой крутой фоден, а сам этой табуреткой даже воспользоваться не хочет. зато меняет холанда в шаге от рекорда или хет-трика. какой же на самом деле чсв-шный мыльный пузырь этот гвардиола. если бы у холанда стоял на кону рекордное кол-во голов за год - он бы все равно заменил его. помню в ковидный сезон ныли с клоппом про то как нужно 5 замен - в очной встрече сделали 0 на две команды. я хз как люди еще могут верить в это лицемерие.
Посмотри сколько играл Кевин в прошлом сезоне. Он и 70 минут не всегда играл, его Пеп менял почти в каждом матче.
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Роман Малышиц
а кто ему эти 25 дней не дал?
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Взвешенный вомбат Китая
Вылетел до конца года пишут
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a.sh.s.
Сити не должен покупать Пакета за 100ку лучше уж купить за эти деньги Кудуса и Доку за 100ку можно закрывать много позиции. Кудус вообще универсал может играть АПЗ, ЦПЗ, ЦН, вингер, боец, трудяга.
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<~Inter~>
Это отчасти проблема самого Кевина. Он на финал ЛЧ выходил с недолеченной травмой и вообще чуть ли не всю концовку сезона играл на одной ноге. Слишком часто рискует здоровьем и это должно было по итогу на нём сказаться
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aseke
Мда, Гюндогана зря отпустили.
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XavIniesta2008-2015
Ответ bullseye
так а толку. консультаций миллион, а травма в первой же игре
Пеп выпустил КДБ после консультаций: А толку то ?
Пеп выпустил КДБ без консультаций с врачами: Ну как так можно, надо же советоваться с врачами

Очень удобная у тебя позиция
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Ман Сити
Ответ Кирилл Новокщенов
Классика Пепа: максимально тянуть с заменами, гонять своих ключевых игроков без отдыха, ротировать один и тот же состав из 15 человек (Филлипс и Палмер в прошлом сезоне сыграли 300 минут, а они могли бы разгрузить КДБ) - а потом жаловаться на календарь и ФИФА
Как опорник Филлипс разгрузит Де брюйне. А Палмер еще сырой и тоже другая позиция.
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Лёха Жданчик
Ответ Dimas11111
Абу Диаби был самым талантливым игроком за все время, но увы травмы
я был самым талантливым игроком за все время, но увы пивко и диванчик
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