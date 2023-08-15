Пеп о травме де Брюйне: «Дайте мне 25 дней на подготовку – и он бы не травмировался. Я консультировался с врачом и физиотерапевтом, Кевин сказал, что чувствует себя хорошо»

Пеп Гвардиола оценил травму Кевина де Брюйне.

Де Брюйне был заменен на 23-й минуте матча 1-го тура против «Бернли» из-за травмы. Сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити может пропустить до 4 месяцев.

«Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо».

О замене Де Брюйне

«Посмотрим. После того, что произошло, мы посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер « ».

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