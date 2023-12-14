Мостовой против реформы ЛЧ: «В футболе уже давно все придумано. Идея Суперлиги была провальной. Некоторые игроки уже чуть ли не по 80 матчей в сезоне проводят – просто ужас»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Мостовой Суперлига Европы Футбол

Александр Мостовой раскритиковал изменение формата Лиги чемпионов.

«Думаю, многие не знают еще, как будет выглядеть новый формат Лиги чемпионов. Честно сказать, я бы ничего не менял. Есть много вопросов к новому формату. Не понимаю, почему нынешний не устраивает, он всю жизнь был! Все уже привыкли, менять ничего не надо было. В футболе уже давно все придумано, но все равно пытаются что-то придумать. 

Не знаю, связано ли это с идей Суперлиги, потому что эта идея сразу была провальной, поэтому она и не вступила в силу. Количество матчей и так уже увеличилось.

Я иногда просто в шоке от тех людей, которые играют в топовых в командах. Я-то в свое время помню, что днями не спишь, не понимаешь где ты, так в мое время не было такого количества игр. Просто ужас, сколько футболисты играют, кто-то там чуть ли не по 80 игр в сезоне проводит. Я этого просто не понимаю! Кому это надо, кто это придумывает?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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32 комментария
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В футболе уже давно все придумано: обыграл двоих, ударил в девятку - и пошел
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нынешний формат лч был всю жизнь...пусть уточнит чью жизнь.
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Тогда кубок ярмарок надо возвращать
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Ещё бы имел какое-то отношение к этой реформе. Иди учись, получай лицензию.
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Ответ Den
а ничего чтофутболисты по 80 матчей играют и зарабатывают миллионы, в то время как простой народ как минимум треть своей жизни пашут за копейки. нашел кого жалеть
А это тут причём, сколько они заработывают? Они зарабатывают столько, сколько клубы могут позволить себе им платить, в том числе и потому-что простые работяги смотрят за их игрой. Типа шоу и всё такое.
Ну а то что много матчей проводят, там фишка не в том, что футболистов кому-то жалко, а в том, что если они играют сильно часто, то начинает страдать качество игры + больше травм, ибо человеческие возможности небезграничны, даже если тебе платят миллионы. В итоге самим зрителям не особо в кайф смореть на полудохлых бегунов с мячом.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Тогда кубок ярмарок надо возвращать
Лучше бы кубок кубков
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Ответ Женя Дерунов
нынешний формат лч был всю жизнь...пусть уточнит чью жизнь.
ага, всю его карьеру были изменения - два групповых этапа, расширение до 32 команд и т.д. Почаще бы он в лч играл, может быть и не нёс такое
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Ответ Женя Дерунов
нынешний формат лч был всю жизнь...пусть уточнит чью жизнь.
Царь видимо забыл что формат с группами появился в 91-ом году
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Ответ Aleksey Yashin
В футболе уже давно все придумано: обыграл двоих, ударил в девятку - и пошел
А как же чеканка мяча?
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Мостового в президенты в УЕФА!
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А Мостовой хоть в ЛЧ как часто играл, чтобы рассуждать о ней?
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Зато какие из них тренеры получатся: столько опыта!
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Ответ Isshin88
Который похож на Суперлигу из трёх дивизионов? Или который по швейцарской системе?
Который на 36 команд. Теперь вместо сеяных по корзинам каждая команда будет играть и со слабыми, и с сильными. Можно будет на групповом уровне увидеть как Бавария потрошит Барселону.
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Ответ Roman
А как же чеканка мяча?
Сказать что Абаскаль - ноунейм
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Ответ Николай Бойко
Лучше бы кубок кубков
Даёшь Кубок Интертото!👍
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Ответ Николай Бойко
Лучше бы кубок кубков
а потом кубок кубков кубков, а затем кубок кубков кубков кубков, и так далее.... вот весело будет!
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Ответ Isshin88
В кои то веки согласен с Мостовым. Не надо ничего менять. Сейчас итак отличный формат.
Новый формат лучше намного по всем параметрам.
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Маэстро чего-то не понимает?
Это же футбол, ничего с того момента не изменилось))0)
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Ох уж эти бесконечные ремейки "Давно ли я в футболе"
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А еще новый формат позволит фанатам мерится пиписьками какая команда лучше, так как будет одна зачетная таблица. Это споры, которые любят все фанаты.
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где он 80 матчей насчитал?
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По новому формату каждая команда играет 8 матчей. Это 24 очка. Чтобы выйти из группы хватит 15, а может и 12. Тоесть, слабым командам будет достаточно выиграть четыре-пять матчей и даже если они сольют первой корзине, то они выйдут из группы. Такие сенсации будут.
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Новый формат в ЛЧ отличный для всех. Англичанам и испанцам просто нужно сократить свои лиги до 18 команд. Зачем надрываться, если так тяжело.
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Мостовой говорит о тренерстве, но он уже нашел профессию себе по душе - балабольщика на спортсе.
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Тут соглашусь, ЛЧ прекрасный турнир с великим множеством сюжетов, команд, футбольных традиций. Одна вчерашняя игра Ньюкасла с Миланом с из турнирной интригой и улетным футболом чего стоит

И такая ситуация даже гипотетически невозможна в рамках Суперлиги
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Кто Сашку то спрашивать будет? Чекань Сашка….
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Царь выходит на международный уровень)
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а ничего чтофутболисты по 80 матчей играют и зарабатывают миллионы, в то время как простой народ как минимум треть своей жизни пашут за копейки. нашел кого жалеть
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