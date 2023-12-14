Мостовой против реформы ЛЧ: «В футболе уже давно все придумано. Идея Суперлиги была провальной. Некоторые игроки уже чуть ли не по 80 матчей в сезоне проводят – просто ужас»

Александр Мостовой раскритиковал изменение формата Лиги чемпионов.

«Думаю, многие не знают еще, как будет выглядеть новый формат Лиги чемпионов. Честно сказать, я бы ничего не менял. Есть много вопросов к новому формату. Не понимаю, почему нынешний не устраивает, он всю жизнь был! Все уже привыкли, менять ничего не надо было. В футболе уже давно все придумано, но все равно пытаются что-то придумать.

Не знаю, связано ли это с идей , потому что эта идея сразу была провальной, поэтому она и не вступила в силу. Количество матчей и так уже увеличилось.

Я иногда просто в шоке от тех людей, которые играют в топовых в командах. Я-то в свое время помню, что днями не спишь, не понимаешь где ты, так в мое время не было такого количества игр. Просто ужас, сколько футболисты играют, кто-то там чуть ли не по 80 игр в сезоне проводит. Я этого просто не понимаю! Кому это надо, кто это придумывает?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Каким будет отбор в новую ЛЧ? Почти наверняка зайдет пятая команда АПЛ

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. С 2024 года – 36 команд, нет групп, минимум по 10 матчей, рост доходов

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!