Мостовой против реформы ЛЧ: «В футболе уже давно все придумано. Идея Суперлиги была провальной. Некоторые игроки уже чуть ли не по 80 матчей в сезоне проводят – просто ужас»
Александр Мостовой раскритиковал изменение формата Лиги чемпионов.
«Думаю, многие не знают еще, как будет выглядеть новый формат Лиги чемпионов. Честно сказать, я бы ничего не менял. Есть много вопросов к новому формату. Не понимаю, почему нынешний не устраивает, он всю жизнь был! Все уже привыкли, менять ничего не надо было. В футболе уже давно все придумано, но все равно пытаются что-то придумать.
Не знаю, связано ли это с идей Суперлиги, потому что эта идея сразу была провальной, поэтому она и не вступила в силу. Количество матчей и так уже увеличилось.
Я иногда просто в шоке от тех людей, которые играют в топовых в командах. Я-то в свое время помню, что днями не спишь, не понимаешь где ты, так в мое время не было такого количества игр. Просто ужас, сколько футболисты играют, кто-то там чуть ли не по 80 игр в сезоне проводит. Я этого просто не понимаю! Кому это надо, кто это придумывает?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Ну а то что много матчей проводят, там фишка не в том, что футболистов кому-то жалко, а в том, что если они играют сильно часто, то начинает страдать качество игры + больше травм, ибо человеческие возможности небезграничны, даже если тебе платят миллионы. В итоге самим зрителям не особо в кайф смореть на полудохлых бегунов с мячом.
Это же футбол, ничего с того момента не изменилось))0)
И такая ситуация даже гипотетически невозможна в рамках Суперлиги