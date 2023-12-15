Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Кирилл Терешин Спорт-Экспресс Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Футбол

Александр Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России.

Об этом, говоря о подробностях Фонбет Матча звезд Кубка России. заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии.

Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию.

Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже «Пинбол», – сказал Терешин.

Напомним, Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ. Команду Пути регионов возглавят Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Судить игру будет Сергей Карасев.

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13 комментариев
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Свадьба в колхозе
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Как известно, тот кто не играл в футбол, не умеет правильно носить царскую мантию
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ему рубашка с длинными рукавами больше подойдёт
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Мостовой, попав в беду,
напялил царскую ман... тию
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Абаскаль в роли пажа?
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Почему Овчинников тренер, если он должен быть капитаном команды?)
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причем это была его инициатива и возражения организаторов от слушать отказался)
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Кесарю кесарево, а Царю царское!
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Главное, что бы Мостовой голову помыл.
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"Войско взбунтовалось, говорят: "Царь не настоящий !" (с)
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Ну что будет делать Евсеев понятно...
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Он из лесу вышел, и сразу зашёл )
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