Александр Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России.

Об этом, говоря о подробностях Фонбет Матча звезд Кубка России. заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии.

Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию.

Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже «Пинбол», – сказал Терешин.

Напомним, Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ. Команду Пути регионов возглавят Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Судить игру будет Сергей Карасев.

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