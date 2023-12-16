Мостовой о Морено в «Сочи»: «Удивился, не знаю, кто это. Такая же ситуация была с Абаскалем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Сочи Роберт Морено Пеп Клотет Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал назначение Роберта Морено тренером «Сочи».

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако».

Я про него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Такая же ситуация была с Абаскалем.

Можно говорить о странных решениях руководства. Они уже который раз меняют тренера. Просто тут уже дело не в тренере, значит. Они идут на последнем месте. Можно вспомнить, как «Торпедо» пригласили иностранца – и тоже ничего не поменялось.

Да, тренер, конечно, важен для команды. Но главный ресурс и действующие лица – футболисты. Может, что-то и получится. Посмотрим.

В принципе в «Сочи» есть из чего лепить. Нужно выдать хорошую серию и выйти из зоны вылета. Время еще есть, чтобы ситуацию исправить. А безнадежной эту ситуацию еще не назовешь», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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8 комментариев
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Мостовой постепенно становится главным героем спортса. Печально
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Чеканить не умеет - не тренер!
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Ответ Михо
Мостовой постепенно становится главным героем спортса. Печально
Невыносимо!
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Ну ты не захотел, вот руководство Сочи и бьет в твое больное место)
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До этого Мостовой заявил, что не пошёл бы тренером в Сочи из-за его последнего места...
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Так Мостовой и Ярошика не знал.
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Ответ valderoma
До этого Мостовой заявил, что не пошёл бы тренером в Сочи из-за его последнего места...
Справедливости ради - он это говорил сквозь смех, по приколу, типа "я ж там не живу, если бы я там жил - был бы с ними месте на 3", совершенно не на серьёзке - при чтении текста это не очевидно.
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