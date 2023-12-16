Мостовой о Морено в «Сочи»: «Удивился, не знаю, кто это. Такая же ситуация была с Абаскалем»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Роберта Морено тренером «Сочи».

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако».

Я про него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Такая же ситуация была с .

Можно говорить о странных решениях руководства. Они уже который раз меняют тренера. Просто тут уже дело не в тренере, значит. Они идут на последнем месте. Можно вспомнить, как «Торпедо» пригласили иностранца – и тоже ничего не поменялось.

Да, тренер, конечно, важен для команды. Но главный ресурс и действующие лица – футболисты. Может, что-то и получится. Посмотрим.

В принципе в « » есть из чего лепить. Нужно выдать хорошую серию и выйти из зоны вылета. Время еще есть, чтобы ситуацию исправить. А безнадежной эту ситуацию еще не назовешь», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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