Директор саудовской лиги о Мбаппе: «Был явный интерес. Это открытый разговор, но мы не знаем, чего он хочет»

Директор саудовской лиги не исключил переход Килиана Мбаппе.

Прошлым летом подписать нападающего «ПСЖ» пытался «Аль-Хилаль», который предлагал форварду контракт на 700 млн евро в год. отказался и продлил контракт с « ».

Срок его текущего соглашения рассчитан до лета 2024 года. В январе он получит право вести переговоры о трансфере на правах свободного агента.

– Это открытый разговор, но мы не знаем, что он хочет делать. Наша позиция очень ясна – любой игрок такого масштаба знает, как с нами связаться.

Если сейчас или в будущем есть интерес к тому, чтобы стать частью того, что мы пытаемся выстроить, то нельзя отказаться от возможности изучить, может ли Мбаппе перейти. Килиан – игрок, которого я люблю.

– Насколько близок к переходу в Саудовскую Аравию Мбаппе был прошлым летом?

– Ничего не близко, если сделка не закрыта. Если трансфер не оформлен, то пропасть огромна. Я не могу сказать, как далеко зашли переговоры, но был явный интерес. Если бы он был готов перейти, нашелся бы клуб, который освободил бы для него место, – сказал .

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «ПСЖ». Его полную статистику можно найти здесь.

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