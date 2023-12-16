Директор саудовской лиги о Мбаппе: «Был явный интерес. Это открытый разговор, но мы не знаем, чего он хочет»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Sky Sports Майкл Эменало Килиан Мбаппе Футбол

Директор саудовской лиги не исключил переход Килиана Мбаппе.

Прошлым летом подписать нападающего «ПСЖ» пытался «Аль-Хилаль», который предлагал форварду контракт на 700 млн евро в год. Мбаппе отказался и продлил контракт с «ПСЖ».

Срок его текущего соглашения рассчитан до лета 2024 года. В январе он получит право вести переговоры о трансфере на правах свободного агента.

– Это открытый разговор, но мы не знаем, что он хочет делать. Наша позиция очень ясна – любой игрок такого масштаба знает, как с нами связаться.

Если сейчас или в будущем есть интерес к тому, чтобы стать частью того, что мы пытаемся выстроить, то нельзя отказаться от возможности изучить, может ли Мбаппе перейти. Килиан – игрок, которого я люблю.

– Насколько близок к переходу в Саудовскую Аравию Мбаппе был прошлым летом?

– Ничего не близко, если сделка не закрыта. Если трансфер не оформлен, то пропасть огромна. Я не могу сказать, как далеко зашли переговоры, но был явный интерес. Если бы он был готов перейти, нашелся бы клуб, который освободил бы для него место, – сказал Майкл Эменало.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «ПСЖ». Его полную статистику можно найти здесь.

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5 комментариев
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Ответ Имя Фамилия
Да хоть 150 пенальти. Если они чистые, то никаких проблем.
150 пенальти в карьере забил Рональду, совпадение? 🤔
+5
0
+5
Пенальти от Марчиньяка его мечта
+3
-3
0
Денег он хочет ,что же еще
+1
-1
0
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