«Аль-Хилаль» после отказа Мбаппе хочет подписать Осимхена. «Наполи» требовал 150+ млн евро за него

После отказа Килиана Мбаппе от перехода саудовский «Аль-Хилаль» выбрал новую цель.

Как пишет L’Équipe, в «Аль-Хилале» понимают, что шансы на подписание нападающего «ПСЖ» крайне низки. В связи с этим клуб готов переключиться на форварда « » .

Ранее стало известно, что отказался от переговоров с « », который предложил « » 300 миллионов евро за игрока.

В ходе летнего трансферного окна неоднократно сообщалось, что «Наполи» требует за Осимхена от 150 до 180 миллионов евро.