«Аль-Хилаль» после отказа Мбаппе хочет подписать Осимхена. «Наполи» требовал 150+ млн евро за него
После отказа Килиана Мбаппе от перехода саудовский «Аль-Хилаль» выбрал новую цель.
Как пишет L’Équipe, в «Аль-Хилале» понимают, что шансы на подписание нападающего «ПСЖ» крайне низки. В связи с этим клуб готов переключиться на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем», который предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за игрока.
В ходе летнего трансферного окна неоднократно сообщалось, что «Наполи» требует за Осимхена от 150 до 180 миллионов евро.
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