«Аль-Хилаль» после отказа Мбаппе хочет подписать Осимхена. «Наполи» требовал 150+ млн евро за него

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Футбол

После отказа Килиана Мбаппе от перехода саудовский «Аль-Хилаль» выбрал новую цель.

Как пишет L’Équipe, в «Аль-Хилале» понимают, что шансы на подписание нападающего «ПСЖ» крайне низки. В связи с этим клуб готов переключиться на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем», который предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за игрока.

В ходе летнего трансферного окна неоднократно сообщалось, что «Наполи» требует за Осимхена от 150 до 180 миллионов евро.

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6 комментариев

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ЛоуренсАравийский
я не понимаю почему арабы не присматриваются к главной европейской звезде - Кокорину
+18
-1
+17
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App. Bs
Ответ ЛоуренсАравийский
я не понимаю почему арабы не присматриваются к главной европейской звезде - Кокорину
Они боятся сделать по нему предложение,ведь он как Пеле(может лучше)
+7
0
+7
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Metalloid
Ответ ЛоуренсАравийский
я не понимаю почему арабы не присматриваются к главной европейской звезде - Кокорину
Что бы в лиге была хоть какая-то интрига. Ты ещё скажи им Сапогова подписать.
+3
0
+3
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Chelsea`s Lev
Берите Лукакзе,такой же... чернявый,только в 3 раза дешевше:)
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SopTecret
Блин, столько алмазов в РПЛ невывезенных и не раскрытых, могли бы озолотиться!
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Геннадий Тимченко
Ответ ЛоуренсАравийский
я не понимаю почему арабы не присматриваются к главной европейской звезде - Кокорину
Или турецкого вояжора Дзюбу на худой конец🤣
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