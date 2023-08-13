Директор саудовской лиги Эменало: «Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки»
Майкл Эменало заявил, что лига Саудовской Аравии хочет переманить всех топ-игроков.
«Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки.
Не думаю, что они [европейские лиги] боятся. Европейские лиги, особенно английская, очень сильны, стабильны, у них нет причин для страха.
При этом я ощущаю, что они считают наш подход деструктивным», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
За - Барселона
Против - Реал
Кто голосовал, чтоб зарплату Тебасу подняли?
За - Барселона
Против - Реал
Кстати, кандидатура Тебаса была выдвинута по инициативе Барселоны)
Вся семья Тебаса болеет за Барсу, и только он за Реал) наверное так выгодно говорить, чтоб замыть каталонские следы)
Приятного просмотра, рычажные 😆
У нас тут хорошо.
Даже директором Майкла наняли
Кстати, то, что Месси выбрал Майами, а не «родную» Барсу…. Уже показатель того, что Барса на дне 😆
Скоро свои трусы начнут продавать и говорить, что это очередной финансовый рычаг 😆
«Каталонские трусы, в полоску… на надписью “cules” на обратной стороне 😁
Топ играют в топ лигах.