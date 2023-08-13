Директор саудовской лиги Эменало: «Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Майкл Эменало Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Майкл Эменало заявил, что лига Саудовской Аравии хочет переманить всех топ-игроков.

«Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки.

Не думаю, что они [европейские лиги] боятся. Европейские лиги, особенно английская, очень сильны, стабильны, у них нет причин для страха.

При этом я ощущаю, что они считают наш подход деструктивным», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.

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27 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Конечно боятся, та же Франция с уходом Мпбаппе и Неймара кто будет смотреть эту фермерскую лигу?
+25
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2vdhrvmmzf
Директор испанской лиги Тебас: «Хочу чтобы все клубы кроме Реала продали весь состав и не могли никого подписать»
+29
-18
+11
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ 2vdhrvmmzf
Директор испанской лиги Тебас: «Хочу чтобы все клубы кроме Реала продали весь состав и не могли никого подписать»
Ничем не обоснованный троллинг
+9
-4
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geoo9
майкл наш человек
+5
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Эрнандес Эрнандес
Ответ annayeweziz95@gmail.com
Ничем не обоснованный троллинг
Кто голосовал за выбор Тебаса?

За - Барселона
Против - Реал

Кто голосовал, чтоб зарплату Тебасу подняли?

За - Барселона
Против - Реал

Кстати, кандидатура Тебаса была выдвинута по инициативе Барселоны)

Вся семья Тебаса болеет за Барсу, и только он за Реал) наверное так выгодно говорить, чтоб замыть каталонские следы)

Приятного просмотра, рычажные 😆
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Aleksey Novikov
пусть лучше сильнейшие игроки в Россию едут .
У нас тут хорошо.
+6
-3
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Даниил Гутин
Если вы отмените лимит и подпишите пару сотен игроков среднего уровня, то вас будут ещё как бояться
+4
-1
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А потом этот парень уехал
Ответ OldRedWhite
Ничего высшие существа не могут сделать без бледнолицых мошенников и кровопиец … Даже директором Майкла наняли
погуглите кто такой Майкл Эменало и как он, бледнолицый, выглядит
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Akezhan Kutvarov
Ответ che kaif
ПСЖ и до Мбаппе терял больших игроков таких как Ибрагимович не беспокойся найдут замену
Кого Дембеле, Асенсио, других сбитых лётчиков?
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Любезный Коссутий
предлагаю включить саудовскую федерацию в УЕФА, и распространить на них правила ФФП
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Эрнандес Эрнандес
Ответ 2vdhrvmmzf
Директор испанской лиги Тебас: «Хочу чтобы все клубы кроме Реала продали весь состав и не могли никого подписать»
Тебас: «Спасибо Реалу, что не позорит Испанию в еврокубках»
+2
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Moscwow
Ответ 2vdhrvmmzf
Директор испанской лиги Тебас: «Хочу чтобы все клубы кроме Реала продали весь состав и не могли никого подписать»
Это было бы как минимум логично, потому что Ла Лига в заднице, ни один клуб, кроме Реала не вывозит финансово, пока всякие нейгрейровские барселоны тянут за уши с миллиардными долгами, хотя пора уже расформировать
+4
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OldRedWhite
Ничего высшие существа не могут сделать без бледнолицых мошенников и кровопиец …
Даже директором Майкла наняли
+4
-3
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TiNO
Ага, вчера смотрел великую сшибку имени Малкома и Роналду. Как черепахи все в эту духоту, смотреть невозможно.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Moscwow
Это было бы как минимум логично, потому что Ла Лига в заднице, ни один клуб, кроме Реала не вывозит финансово, пока всякие нейгрейровские барселоны тянут за уши с миллиардными долгами, хотя пора уже расформировать
У Барселоны еще остались рычаги)

Кстати, то, что Месси выбрал Майами, а не «родную» Барсу…. Уже показатель того, что Барса на дне 😆

Скоро свои трусы начнут продавать и говорить, что это очередной финансовый рычаг 😆

«Каталонские трусы, в полоску… на надписью “cules” на обратной стороне 😁
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nickfad2405@mail.ru
Ответ 2vdhrvmmzf
Директор испанской лиги Тебас: «Хочу чтобы все клубы кроме Реала продали весь состав и не могли никого подписать»
Нет, он просто хочет, чтобы барса перестала быть жалкой
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Vinnipukh Vinni
Ответ Murkin Monksik
топовых игроков способны подписывать несколько саудовских клубов,в остальных играют местные игроки и слабые легионеры .
Там нет бедных и богатых клубов. Всё финансируется централизовано.
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Real_v_dushe
Ответ Akezhan Kutvarov
Конечно боятся, та же Франция с уходом Мпбаппе и Неймара кто будет смотреть эту фермерскую лигу?
Её итак никто не смотрит кроме самих французов. Покерист к слову давно уже ниеого не привлекает.
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maximilian_15
Ответ Akezhan Kutvarov
Конечно боятся, та же Франция с уходом Мпбаппе и Неймара кто будет смотреть эту фермерскую лигу?
А ее и так сильно смотрели?
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Рашпель793
Ответ Akezhan Kutvarov
Конечно боятся, та же Франция с уходом Мпбаппе и Неймара кто будет смотреть эту фермерскую лигу?
А лигу фермеров массы с ними смотрели что ли? ))
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che kaif
Ответ Akezhan Kutvarov
Конечно боятся, та же Франция с уходом Мпбаппе и Неймара кто будет смотреть эту фермерскую лигу?
ПСЖ и до Мбаппе терял больших игроков таких как Ибрагимович не беспокойся найдут замену
+7
-7
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андрэ
им осталось переименовать клубы: Аль-Реал, Аль-Манчестер, Аль-Бавария, Аль-Ювентус и Суперлига готова
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А потом этот парень уехал
губозакатывательную машинку в студию!
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Murkin Monksik
топовых игроков способны подписывать несколько саудовских клубов,в остальных играют местные игроки и слабые легионеры .
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Krylya
Если так сказать топ игроки будут уходить в Аравию, то будут появляться новые топ игроки, а тех уже будут списывать из топ.
Топ играют в топ лигах.
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