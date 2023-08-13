Директор саудовской лиги Эменало: «Я бы хотел, чтобы у нас играли Мбаппе, Кейн – все топ-игроки»

Майкл Эменало заявил, что лига Саудовской Аравии хочет переманить всех топ-игроков.

«Я бы хотел, чтобы у нас играли , – все топ-игроки.

Не думаю, что они [европейские лиги] боятся. Европейские лиги, особенно английская, очень сильны, стабильны, у них нет причин для страха.

При этом я ощущаю, что они считают наш подход деструктивным», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.

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