Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России из-за болезни

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Карасев Квинси Промес Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Футбол

Квинси Промес не приедет на Матч звезд Фонбет Кубка России.

По информации «РБ Спорт», атакующий полузащитник «Спартака» не сыграет в Матче звезд Кубка России и не примет участия в челленджах. Промес, который должен был войти в состав сборной Пути РПЛ, не сможет присутствовать на мероприятии из-за болезни.

Также сообщается, что под вопросом участие в матче Игоря Акинфеева – при этом вратарь ЦСКА должен принять участие в челленджах.

Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

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7 комментариев
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антохе здоровья🚨
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Играть по руководством Мостового стремно.
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Ну и правильно....
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Промес и так почти без замен играет. Отдых заслужил.
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Будет самый великий матч звёзд , соберутся лучшие из худших .
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Он в отпуске уже, какой матч звезд
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