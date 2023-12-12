Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России из-за болезни
Квинси Промес не приедет на Матч звезд Фонбет Кубка России.
По информации «РБ Спорт», атакующий полузащитник «Спартака» не сыграет в Матче звезд Кубка России и не примет участия в челленджах. Промес, который должен был войти в состав сборной Пути РПЛ, не сможет присутствовать на мероприятии из-за болезни.
Также сообщается, что под вопросом участие в матче Игоря Акинфеева – при этом вратарь ЦСКА должен принять участие в челленджах.
Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
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