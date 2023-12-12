Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России из-за болезни

Квинси Промес не приедет на Матч звезд Фонбет Кубка России.

По информации «РБ Спорт», атакующий полузащитник « » не сыграет в звезд Кубка России и не примет участия в челленджах. Промес, который должен был войти в состав сборной Пути РПЛ, не сможет присутствовать на мероприятии из-за болезни.

Также сообщается, что под вопросом участие в матче – при этом вратарь должен принять участие в челленджах.

Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Главным арбитром встречи назначен .

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