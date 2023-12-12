Представлена форма на Матч звезд Кубка России. В основе концепции – виды из окна

Организаторы Матча звезд Кубка России презентовали форму.

В основе концепции формы – виды из окна. Для сборной Пути РПЛ – небоскребы, для команды Пути регионов – пятиэтажки и частный сектор.

В презентации принял участие бывший игрок «Ростова», участник 2Drots Артем Нтумба.

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково. Сборная Пути РПЛ встретится с командой Пути регионов.

Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка – команду Пути регионов.

За сборную Пути РПЛ в числе прочих сыграют Игорь Акинфеев, Квинси Промес и Сергей Пиняев, в составе команды Пути регионов на поле выйдут несколько футболистов медийных команд: Эдамс, Гаучо, Владислав Ослоновский, Анатолий Катрич и другие.

Фото: телеграм-канал Кубка России