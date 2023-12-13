Мостовой о «Спартаке»: «За чемпионство поборются 100 процентов, если брать состав. Они пока не нашли правильных футбольных людей, которые привили бы стабильность»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство.

В осенней части сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков в 18 матчах и занял 5-е место в турнирной таблице.

«Тяжело оценивать игру «Спартака» в осенней части сезона, смотря от чего отталкиваться. Вроде бы команда в пятерке, все нормально. «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке, тут вообще без вариантов.

Пока они не могут найти правильных футбольных людей, которые бы привили им стабильность. Но если брать состав, то 100 процентов они поборются за чемпионство в этом сезоне. Шансы точно есть», – сказал Мостовой.

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5 комментариев
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Как ловко он, не называя Абаскаля, назвал его два раза.
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Поборятся или нет станет понятно сразу после 19-го тура.
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Главное в десятке быть))
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Спартак за чемпионство в этом сезоне? Это даже не смешно уже.
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Мостовой: Просто пока Спартак не нашëл правильного футбольного человека на должность тренера, который сам когда-то играл, и не просто играл, а играл на высоком уровне, за клуб, за сборную, желательно чтобы поиграл в Европе, и не просто в Европе, а в одном из топ-чемпионатов, например в испанском, ну и чтобы в своей команде он был легендой, которому памятник ставили, царëм называли.
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