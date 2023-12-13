Мостовой о «Спартаке»: «За чемпионство поборются 100 процентов, если брать состав. Они пока не нашли правильных футбольных людей, которые привили бы стабильность»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство.

В осенней части сезона Мир « » набрал 30 очков в 18 матчах и занял 5-е место в турнирной таблице.

«Тяжело оценивать игру «Спартака» в осенней части сезона, смотря от чего отталкиваться. Вроде бы команда в пятерке, все нормально. «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке, тут вообще без вариантов.

Пока они не могут найти правильных футбольных людей, которые бы привили им стабильность. Но если брать состав, то 100 процентов они поборются за чемпионство в этом сезоне. Шансы точно есть», – сказал .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!