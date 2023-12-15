Головин признан «СЭ» лучшим игроком России в 2023 году, Чалов – 2-й, Промес – 3-й, Акинфеев – 6-й
Александр Головин признан «Спорт-Экспрессом» игроком года в России.
Полузащитник «Монако» занял первое место по итогам опроса, проведенного среди 16 тренеров клубов Мир РПЛ, 16 топ-менеджеров и 16 журналистов «СЭ». Также было проведено голосование среди посетителей сайта газеты.
Каждый из опрошенных называл пятерку лучших, и они получали от 5 до 1 балла соответственно.
Головин в сумме набрал 232 очка и впервые выиграл приз от «СЭ». Вторым стал Федор Чалов (ЦСКА) с 94 баллами.
В топ-10 также вошли:
3. Квинси Промес («Спартак») – 84 очка.
4. Вендел («Зенит») – 82.
5. Джон Кордоба («Краснодар») – 60.
6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 59.
7. Константин Тюкавин («Динамо») – 55.
8. Малком (экс-«Зенит») – 50.
9. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 41.
10. Матео Кассьерра («Зенит») – 21.
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