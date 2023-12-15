Головин признан «СЭ» лучшим игроком России в 2023 году, Чалов – 2-й, Промес – 3-й, Акинфеев – 6-й

Теги Спартак ЦСКА Зенит Монако Игорь Акинфеев лига 1 Франция рейтинги Динамо Москва Краснодар Квинси Промес Александр Головин Джон Кордоба Малком Матео Кассьерра Федор Чалов Вендел Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Константин Тюкавин Футбол

Александр Головин признан «Спорт-Экспрессом» игроком года в России.

Полузащитник «Монако» занял первое место по итогам опроса, проведенного среди 16 тренеров клубов Мир РПЛ, 16 топ-менеджеров и 16 журналистов «СЭ». Также было проведено голосование среди посетителей сайта газеты.

Каждый из опрошенных называл пятерку лучших, и они получали от 5 до 1 балла соответственно.

Головин в сумме набрал 232 очка и впервые выиграл приз от «СЭ». Вторым стал Федор Чалов (ЦСКА) с 94 баллами.

В топ-10 также вошли:

3. Квинси ПромесСпартак») – 84 очка.

4. Вендел («Зенит») – 82.

5. Джон Кордоба («Краснодар») – 60.

6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 59.

7. Константин Тюкавин («Динамо») – 55.

8. Малком (экс-«Зенит») – 50.

9. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 41.

10. Матео Кассьерра («Зенит») – 21.

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8 комментариев
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Насколько субъективный опрос показывает разница голосов у Чалова. Среди тренеров РПЛ он не вошел в топ-10, а по итогам всех сторон - второй, уверенно опережающий догоняющих. А может среди СЭ у него есть лобби?
+10
0
+10
Головин да,дальше фигня полная по местам
+8
0
+8
Насчёт Головина - очевидно. Распределение остальных мест - довольно субъективно.
+4
0
+4
Не понимаю, что значит лучший футболист России.Это лучший российский футболист, или лучший футболист РПЛ?
+4
-1
+3
Наличие Чалова на втором месте.....это как Алсу в какой-то педераче голоса покупала, тут та же картина?
+2
0
+2
Головин невероятно радует, приятно что хоть у него реально получается.
0
0
0
Вот просто интересно. Вы выбираете лучшего российского футболиста? Тогда причем здесь Промес, Вендел, etc. Вы выбираете лучшего футболиста РПЛ? Тогда причем здесь Головин. Что вообще общего у Головина и Вендела, кроме того, что они оба футболисты?
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