Клаттенбург о женщине-арбитре в АПЛ: «Она начинала с низов – даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления. Пол судьи не должен иметь значения, если речь о принятии решений на поле»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия судьи Бернли Марк Клаттенбург Футбол

Марк Клаттенбург оценил назначение женщины-арбитра на матч АПЛ.

40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в АПЛ. Она обслужит матч между «Фулхэмом» и «Бернли» 23 декабря.

«Новость давно назрела. Зная Ребекку Уэлч почти десять лет, могу сказать, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Ее назначение не символический жест. Уэлч заслужила.

Как и все, кто работал в самой элитной лиге мира, она прошла путь с самого низа, приложив немало усилий. Работала на матчах, за которыми наблюдали только мужчина и его собака – и даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления.

Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами. Она прошла через все это и показала, насколько уверенно она чувствует себя, независимо от того, судит ли она матч с 22 мужчинами.

Когда речь идет о принятии решений в матче, от таких незначительных, как вбрасывание мяча, до таких важных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», – написал экс-арбитр в колонке для Daily Mail.

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28 комментариев
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Пол судьи не имеет значения, главное, чтобы это был не Грэм Пол
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-1
+23
Ответ Mohnatiy
А почему именно джек-рассел терьер?
Потому-что например доберманы почти не лаят,, но сразу могут откусить пол жеппы.
+18
-1
+17
Абсолютно согласен. Касаемо судейства - женщины вполне адекватны в принятии решений и это вообще дикость разделять их с мужчинами по классу. Если она физически справляется со скоростями и выносливостью, какие проблемы?
+22
-11
+11
Ответ ostap&mio&dio
Пол судьи не имеет значения, главное, чтобы это был не Грэм Пол
Пол судьи это пол судьи .... а хотелось что бы на поле был целый судья.
+5
0
+5
По Чемпионшипу хорошо сказал. Там реально очень сложно судить. Уровень игры не намного хуже АПЛ, при всем при этом в наличии олдскульный британский стиль, при котором много борьбы, стыков и мелких фолов. И при всем при этом отсутствует ВАР...Там конечно горнило для судей то еще.
+4
0
+4
Ответ водитель фернандо
Абсолютно согласен. Касаемо судейства - женщины вполне адекватны в принятии решений и это вообще дикость разделять их с мужчинами по классу. Если она физически справляется со скоростями и выносливостью, какие проблемы?
Согласен, еще должны объединить турниры для мужчин и женщин по шахматам, бильярду и дартс. Проблем то никаких там с выносливостью и скоростями.
+8
-4
+4
А почему именно джек-рассел терьер?
+5
-2
+3
Ответ Подкат Пенальтьевич
Даже в лае собак видят оскорбления. Вот это уровень паранойи.
Это называется "шутка". Попробуй как-нибудь, очень прикольная штука.
+3
0
+3
Ответ водитель фернандо
Абсолютно согласен. Касаемо судейства - женщины вполне адекватны в принятии решений и это вообще дикость разделять их с мужчинами по классу. Если она физически справляется со скоростями и выносливостью, какие проблемы?
Проблемы в различиях между мужчинами и женщинами на физико-химическом уровне. Химическая связь в головном мозге мужчин и женщин имеет сильные различия, что существенно может повлиять на логику поступков и на рациональность. Особенно, если будут непонятные ситуации и сильное давление.
Так же, у женщин существует менструальный цикл и постменструальный период. Объяснять надо?
+10
-7
+3
Ответ JamesObiorah
Согласен, еще должны объединить турниры для мужчин и женщин по шахматам, бильярду и дартс. Проблем то никаких там с выносливостью и скоростями.
я как вспомнил, как бывшая играя в дартс чуть кота не убила - аж содрогнулся
+4
-2
+2
Он бы ещё слезу пустил на камеру. Вполне ожидаемое и нормальное событие (как по мне) превратили в какой-то цирк умиления и словоблудия. Без этого прием на работу не получился бы?

И есть стойкое ощущение, что она будет работать получше , чем он и его товарищи типа Аткинсона с Оливером. Хуже все равно некуда.
+2
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Ответ umaw
В случае проблем и конфликтов на поле, она поплывёт
А если все пойдёт гладко - потечёт
+2
-1
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Ответ umaw
В случае проблем и конфликтов на поле, она поплывёт
в шипе не поплыла
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Кто-то же упорно продавливает всю эту байду. Кто он, этот чёрт и зачем он это делает?
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Дети смотрят на нас свысока
И собаки плюют нам вслед
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"Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами"

Ну вот Энтони Тейлора до сих пор не разоблачили, и Саймона Хупера... и даже самого Марка Клаттенбурга так и не разоблачили))

А вообще они правильно делают, что подтягивают новых судей. И то, что женщина - это тоже хорошо. Там боковым относительно недавно была Шона Месси - Эллис, так она отлично работала, еще до ВАР маленькие офсайды хорошо определяла, как - то даже Клопп ее благодарил, что подняла флаг и отменили гол Ливерпулю. ВАРа тогда не было, а видеоповтор показал - небольшой офсайд, но был.

Судейство в Англии - это закрытый от любой критики клуб, там наказывают не за ошибку, а тех кто на ошибку указывает. Если Ребекка Уэлч будет хорошо судить, то, возможно, и судьи - мужики улучшат свой уровень))
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Ну раз классическая считалочка-речовка из-за пол арбитр пропала, предлагаю альтернативную:
"Судья - "Лес" Бианки".
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Лающий абьюз Джек-рассел как воплощение сексизма и мизогинии. Got it.
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Ответ Mohnatiy
А почему именно джек-рассел терьер?
Это игрок 6 дивизиона Английского
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Джек-рассел не может лаять оскорбления, потому что он добрый. Очень упрямый,себялюбивый,но добрый
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Ну учитывая как судят английские рефери у тамошних девок есть все шансы
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