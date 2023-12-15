Клаттенбург о женщине-арбитре в АПЛ: «Она начинала с низов – даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления. Пол судьи не должен иметь значения, если речь о принятии решений на поле»
Марк Клаттенбург оценил назначение женщины-арбитра на матч АПЛ.
40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в АПЛ. Она обслужит матч между «Фулхэмом» и «Бернли» 23 декабря.
«Новость давно назрела. Зная Ребекку Уэлч почти десять лет, могу сказать, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Ее назначение не символический жест. Уэлч заслужила.
Как и все, кто работал в самой элитной лиге мира, она прошла путь с самого низа, приложив немало усилий. Работала на матчах, за которыми наблюдали только мужчина и его собака – и даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления.
Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами. Она прошла через все это и показала, насколько уверенно она чувствует себя, независимо от того, судит ли она матч с 22 мужчинами.
Когда речь идет о принятии решений в матче, от таких незначительных, как вбрасывание мяча, до таких важных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», – написал экс-арбитр в колонке для Daily Mail.
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Так же, у женщин существует менструальный цикл и постменструальный период. Объяснять надо?
И есть стойкое ощущение, что она будет работать получше , чем он и его товарищи типа Аткинсона с Оливером. Хуже все равно некуда.
И собаки плюют нам вслед
Ну вот Энтони Тейлора до сих пор не разоблачили, и Саймона Хупера... и даже самого Марка Клаттенбурга так и не разоблачили))
А вообще они правильно делают, что подтягивают новых судей. И то, что женщина - это тоже хорошо. Там боковым относительно недавно была Шона Месси - Эллис, так она отлично работала, еще до ВАР маленькие офсайды хорошо определяла, как - то даже Клопп ее благодарил, что подняла флаг и отменили гол Ливерпулю. ВАРа тогда не было, а видеоповтор показал - небольшой офсайд, но был.
Судейство в Англии - это закрытый от любой критики клуб, там наказывают не за ошибку, а тех кто на ошибку указывает. Если Ребекка Уэлч будет хорошо судить, то, возможно, и судьи - мужики улучшат свой уровень))
"Судья - "Лес" Бианки".