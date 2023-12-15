Клаттенбург о женщине-арбитре в АПЛ: «Она начинала с низов – даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления. Пол судьи не должен иметь значения, если речь о принятии решений на поле»

Марк Клаттенбург оценил назначение женщины-арбитра на матч АПЛ.

40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в АПЛ. Она обслужит матч между «Фулхэмом» и «Бернли» 23 декабря.

«Новость давно назрела. Зная Ребекку Уэлч почти десять лет, могу сказать, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Ее назначение не символический жест. Уэлч заслужила.

Как и все, кто работал в самой элитной лиге мира, она прошла путь с самого низа, приложив немало усилий. Работала на матчах, за которыми наблюдали только мужчина и его собака – и даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления.

Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами. Она прошла через все это и показала, насколько уверенно она чувствует себя, независимо от того, судит ли она матч с 22 мужчинами.

Когда речь идет о принятии решений в матче, от таких незначительных, как вбрасывание мяча, до таких важных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», – написал экс-арбитр в колонке для Daily Mail.

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