Клаттенбург считает, что футболисты не доверяют ВАР: «Это создает напряжение между игроками. Возникает спор: правильно ли ВАР принимает решение? Иногда – да, иногда – нет»

Марк Клаттенбург считает, что футболисты не доверяют системе ВАР.

«Футболисты теперь не доверяют системе – это та проблема, которая есть сейчас.

Порой арбитры не принимают решения на поле, потому что знают: технология должна принять правильное решение.

Но тогда возникает спор: правильно ли ВАР принимает решение в большинстве случаев? Иногда – да, иногда – нет. Это создает напряжение между игроками.

Футболисты и так сильно нервничают, потому что это спорт, ориентированный на результат, поэтому они выплескивают гнев и несогласие на судью», – сказал бывший арбитр .

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