Клаттенбург считает, что футболисты не доверяют ВАР: «Это создает напряжение между игроками. Возникает спор: правильно ли ВАР принимает решение? Иногда – да, иногда – нет»

Теги премьер-лига Англия судьи Марк Клаттенбург Футбол

Марк Клаттенбург считает, что футболисты не доверяют системе ВАР.

«Футболисты теперь не доверяют системе – это та проблема, которая есть сейчас.

Порой арбитры не принимают решения на поле, потому что знают: технология должна принять правильное решение.

Но тогда возникает спор: правильно ли ВАР принимает решение в большинстве случаев? Иногда – да, иногда – нет. Это создает напряжение между игроками.

Футболисты и так сильно нервничают, потому что это спорт, ориентированный на результат, поэтому они выплескивают гнев и несогласие на судью», – сказал бывший арбитр Марк Клаттенбург.

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4 комментария
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Иногда доверяют, иногда нет. Иногда создаётся напряжение, иногда нет.
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интересно, почему
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А до ВАР прям полное доверие и взаимопонимание сложилось.
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Бывают, конечно, отбитые судьи на вар, но в целом польза с офсайдами почти к 100 процентам приближается.
Пенальти и руки это отдельная тема.
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