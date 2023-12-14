Хавбек «Ньюкасла» Уиллок сказал игрокам «Арсенала», что мяч покинул поле перед голом Гордона. Судьи после ВАР засчитали взятие ворот

Джо Уиллок сказал игрокам «Арсенала», что «Ньюкасл» забил не по правилам.

Как утверждает Daily Mail, полузащитник «сорок» сообщил футболистам лондонской команды (а те передали главному тренеру Микелю Артете), что мяч вышел за пределы поля перед тем, как он сделал навес в штрафную, приведший к голу .

Эпизод проверялся видеоассистентом, и в итоге судьи во главе со Стюартом Эттуэллом пришли к выводу, что нарушения правил не было.

Следует отметить, что повтор гола изучался также в связи с еще двумя спорными моментами: возможным фолом Жоэлинтона в ходе атаки и возможным нахождением Гордона вне игры в момент передачи.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

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