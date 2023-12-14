Хавбек «Ньюкасла» Уиллок сказал игрокам «Арсенала», что мяч покинул поле перед голом Гордона. Судьи после ВАР засчитали взятие ворот

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл видеоповторы Джо Уиллок Энтони Гордон Футбол

Джо Уиллок сказал игрокам «Арсенала», что «Ньюкасл» забил не по правилам.

Как утверждает Daily Mail, полузащитник «сорок» сообщил футболистам лондонской команды (а те передали главному тренеру Микелю Артете), что мяч вышел за пределы поля перед тем, как он сделал навес в штрафную, приведший к голу Энтони Гордона.

Эпизод проверялся видеоассистентом, и в итоге судьи во главе со Стюартом Эттуэллом пришли к выводу, что нарушения правил не было.

Следует отметить, что повтор гола изучался также в связи с еще двумя спорными моментами: возможным фолом Жоэлинтона в ходе атаки и возможным нахождением Гордона вне игры в момент передачи.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

«Похоже на аут, но мяч же изогнут». Переговоры ВАР в скандальном матче «Ньюкасла» и «Арсенала»

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9 комментариев
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Ответ Wekil Halylow
после этого у нюкасла одни униженийи
Да, в матче против МЮ так был унижен Ньюскачл
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Ответ Трент 66
Как он мог это знать, если ни с одного ракурска четко не видно, что мяч вышел.
просто к этому примерно так и надо относиться
мало ли что кто там в пылу борьбы увидел и сказал
ну показалось ему так, всё может быть
+2
-1
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Это было сразу очевидно, какие-то сверхразумы пытались здесь в комментариях что-то доказывать про проекцию, которую хз каким образом выстраивали. Судья прекрасно видел тот эпизод, но не положено принимать решения в пользу арсенала, если есть возможность их избежать
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-2
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Какая разница что он сказал.. Есть судьи и вар..
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Ну Ньюкасл испортил себе карму этим , футбольный бог все видит
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Ответ Трент 66
Как он мог это знать, если ни с одного ракурска четко не видно, что мяч вышел.
А ничего, что Уиллок - это и есть тот игрок, который выгребал этот мяч из-за лицевой линии?!!
+1
-1
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