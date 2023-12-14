Перес о проблемах последних лет: «Последствия пандемии все еще присутствуют в повседневной жизни. Надеемся, что в новом году военные конфликты в мире прекратятся»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Политика коронавирус Футбол

Флорентино Перес высказался о проблемах, с которыми столкнулся мир в последние годы.

Президент «Реала» произнес традиционную рождественскую речь. 

«Мы хотим и должны упомянуть последние годы, которые были очень трудными для всех из-за пандемии [коронавируса]. Мы прошли через очень сложные обстоятельства для всех слоев общества. Мало-помалу мы набирались сил и стали двигаться дальше, но последствия все еще присутствуют в нашей повседневной жизни. Мы не забываем о тех людях, которые покинули нас.

Мы надеемся, что в новом году военные конфликты в мире прекратятся», – сказал Перес

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14 комментариев
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Перес старый волк и прожжённый бизнесмен, а в конце речи вдруг загадал что-то сродни пожеланию Деду Морозу.
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два лучших президента футбольных клубов - Перес и Галицкий
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Комментарий удален модератором
Там теперь Барса за вар отвечает, так что врятле
+5
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0
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Прошкин
Комментарий скрыт
еще пару месяцев? ты серьезно? Херсон когда будет весь наш?
+6
-6
0
Ответ Иван Прошкин
Комментарий скрыт
возьмёшь обязательно
+2
-2
0
Ответ Азамат Кабертай
два лучших президента футбольных клубов - Перес и Галицкий
В чем?
+3
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0
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