Перес о проблемах последних лет: «Последствия пандемии все еще присутствуют в повседневной жизни. Надеемся, что в новом году военные конфликты в мире прекратятся»

Флорентино Перес высказался о проблемах, с которыми столкнулся мир в последние годы.

Президент « » произнес традиционную рождественскую речь.

«Мы хотим и должны упомянуть последние годы, которые были очень трудными для всех из-за пандемии [коронавируса]. Мы прошли через очень сложные обстоятельства для всех слоев общества. Мало-помалу мы набирались сил и стали двигаться дальше, но последствия все еще присутствуют в нашей повседневной жизни. Мы не забываем о тех людях, которые покинули нас.

Мы надеемся, что в новом году военные конфликты в мире прекратятся», – сказал .

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