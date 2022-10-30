Тебас о Суперлиге: «26 из 27 стран Евросоюза против, это важно. Но Перес никогда не проигрывает, как мы знаем»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах Суперлиги Европы.

«Практически все страны Евросоюза, 26 из 27, за исключением Люксембурга, выступили против Суперлиги, и это очень важно.

Во-вторых, из 630 депутатов Европарламента 570 проголосовали против. Если Европейский суд посчитает, что модель УЕФА ставит под угрозу конкуренцию, то я абсолютно уверен, что он издаст директиву, что модель УЕФА должна находиться в рамках законодательства Евросоюза.

Но, как я всегда говорю, Флорентино [Перес] никогда не проигрывает. Мне говорят: «Вам, должно быть, грустно». Это не так. Подавляющее большинство стран Европы выступает против Суперлиги. Так обстоят дела», – сказал Тебас.

Президент «Реала» Флорентино Перес был одним из инициаторов проекта Суперлиги.