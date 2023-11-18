Мэтт Ле Тиссье заявил, что Дэвид Бекхэм зря общается с Биллом Гейтсом.

Бывший полузащитник « », « » и сборной опубликовал фотографию с одним из основателей Microsoft в декабре 2022 года.

«У меня все в желудке перевернулось, когда я увидел фото с Гейтсом.

Серьезно, зачем? Ты был хорошим футболистом, Дэвид, но не великим. Ты не был игроком мирового уровня. Ты был очень, очень хорошим футболистом, в том, что ты делал, ты был очень хорош.

Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил?

Думаю, все это неотъемлемая часть круга общения людей такого уровня», – сказал бывший полузащитник « » в подкасте Conversations with David Cotterill.

В прошлом году Ле Тиссье заявлял, что во время пандемии «решил разобраться, кто вовлечен» в нее, и «был поражен, обнаружив, что все люди, участвовавшие в борьбе с пандемией – ВОЗ и так далее, – получали деньги из фонда» Билла и Мелинды Гейтс. Экс-футболисту показалось, что это «слишком большое совпадение».

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