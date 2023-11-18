Ле Тиссье о фото Бекхэма с Биллом Гейтсом: «Зачем ты связался с этим парнем, Дэвид? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил?»
Мэтт Ле Тиссье заявил, что Дэвид Бекхэм зря общается с Биллом Гейтсом.
Бывший полузащитник «МЮ», «Реала» и сборной Англии опубликовал фотографию с одним из основателей Microsoft в декабре 2022 года.
«У меня все в желудке перевернулось, когда я увидел фото Бекхэма с Гейтсом.
Серьезно, зачем? Ты был хорошим футболистом, Дэвид, но не великим. Ты не был игроком мирового уровня. Ты был очень, очень хорошим футболистом, в том, что ты делал, ты был очень хорош.
Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил?
Думаю, все это неотъемлемая часть круга общения людей такого уровня», – сказал бывший полузащитник «Саутгемптона» в подкасте Conversations with David Cotterill.
В прошлом году Ле Тиссье заявлял, что во время пандемии «решил разобраться, кто вовлечен» в нее, и «был поражен, обнаружив, что все люди, участвовавшие в борьбе с пандемией – ВОЗ и так далее, – получали деньги из фонда» Билла и Мелинды Гейтс. Экс-футболисту показалось, что это «слишком большое совпадение».
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тут что-то более тяжелое, чем алкоголь, должно быть
То есть тот факт, что Билл Гейтс спонсировал борьбу с пандемией говорит о том, что он сам к ней причастен? Так что ли? Ну да.. очень логично выходит...
видео удачно прерывается в тот момент, где он объясняет свою теорию
хорошая манипуляция, но нет...
Еще он рептилоид и пьет кровь детей.
Не верите? Почитайте в интернете.
Мир содрогнулся, узнав…
Просто пройдите на инъекцию 12-го бустера.
Зима на пороге,здоровье беречь нужно.
кстати эти две компании владеют активами в РФ по типу РосНефти, и сейчас активно скупают абсолютно все на Украине :)
побочки были у всех вакцин
Ну и да. Если пфайзер выделит всего лишь 10% прибыли с продаж БАДов, которые он тоже производит второй компанией, то сможет выкупить весь фонд Гейтсов. Так что явно не на их деньги живёт пфайзер.
Как говорится нет медицины и вакцины - нет побочек
он президент? сенатор? госчиновник?
Честная работа, честного бизнесмена