Ле Тиссье о фото Бекхэма с Биллом Гейтсом: «Зачем ты связался с этим парнем, Дэвид? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил?»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига Саутгемптон Мэтт Ле Тиссье Политика Билл Гейтс коронавирус Здоровье Футбол

Мэтт Ле Тиссье заявил, что Дэвид Бекхэм зря общается с Биллом Гейтсом.

Бывший полузащитник «МЮ», «Реала» и сборной Англии опубликовал фотографию с одним из основателей Microsoft в декабре 2022 года.

«У меня все в желудке перевернулось, когда я увидел фото Бекхэма с Гейтсом.

Серьезно, зачем? Ты был хорошим футболистом, Дэвид, но не великим. Ты не был игроком мирового уровня. Ты был очень, очень хорошим футболистом, в том, что ты делал, ты был очень хорош.

Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил?

Думаю, все это неотъемлемая часть круга общения людей такого уровня», – сказал бывший полузащитник «Саутгемптона» в подкасте Conversations with David Cotterill.

В прошлом году Ле Тиссье заявлял, что во время пандемии «решил разобраться, кто вовлечен» в нее, и «был поражен, обнаружив, что все люди, участвовавшие в борьбе с пандемией – ВОЗ и так далее, – получали деньги из фонда» Билла и Мелинды Гейтс. Экс-футболисту показалось, что это «слишком большое совпадение».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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111 комментариев

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Случайно заскочил
"Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил? Ты когда-нибудь пользовался Internet Explorer?"
+173
-7
+166
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GuruFutbola
Ответ rarog
Какие?
Распространил ковид, чтобы чипировать людей🤣
+124
-8
+116
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rarog
Какие?
+57
-6
+51
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Ллб
Ответ bilyash63
Ну кстати логика тут вполне прямая. В ковид единственные компании, которые не пострадали и заработали были из айти-сектора. Майкрософт вполне неплохо заработал в период локдаунов и при переходе на удаленку
Да не, это всё доставщики еды и таксисты устроили -- очевидно. У них на пандемии бизнес сильнее стрельнул
+38
-3
+35
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dafaka13
А ну он из борцов с чипизацией и рептилоидами, тогда суть претензий понятна
+43
-11
+32
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stubborn89
надо бы поскорее чипировать этого паренька, а то он слишком много болтает... 😑🦎🖖
+35
-5
+30
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Damien King
Windows Vista - действительно преступление против человечества
+30
0
+30
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Любезный Коссутий
Билл Гейтс совершил преступление, спонсируя ВОЗ и борьбу с коронавирусом 🤔
тут что-то более тяжелое, чем алкоголь, должно быть
+32
-14
+18
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Распространил ковид, чтобы чипировать людей🤣
Михалков, перелогинься
+32
-14
+18
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alexmixer9
Ответ Кашшай Чакырович
Так есть интервью била Гейтса , где он прямо заявляет , что поработав с вакцинами , можно уменьшить население на 10-15 %! Вот кстати нашел его https://youtu.be/T4-lsqwFROI?si=27JDpZ7pdmMC6x0b
Даже не знаю тонкий ли это троллинг или правда надо объяснить что он в этом видео хотел сказать?)
+22
-6
+16
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Полуэктов Пётр
"обнаружив, что все люди, участвовавшие в борьбе с пандемией – ВОЗ и так далее, – получали деньги из фонда» Билла и Мелинды Гейтс."
То есть тот факт, что Билл Гейтс спонсировал борьбу с пандемией говорит о том, что он сам к ней причастен? Так что ли? Ну да.. очень логично выходит...
+22
-7
+15
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alexmixer9
Ответ Ллб
Да не, это всё доставщики еды и таксисты устроили -- очевидно. У них на пандемии бизнес сильнее стрельнул
Производители масок и антисептиков так и остались в тени, вот кто истинные мировые кукловоды
+13
-2
+11
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Kahn01
Если Бэкхем игрок не мирового уровня, то кто тогда нынешние игроки сборной Англии
+14
-3
+11
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Любезный Коссутий
Ответ Кашшай Чакырович
Так есть интервью била Гейтса , где он прямо заявляет , что поработав с вакцинами , можно уменьшить население на 10-15 %! Вот кстати нашел его https://youtu.be/T4-lsqwFROI?si=27JDpZ7pdmMC6x0b
конспирологи одобряют.
видео удачно прерывается в тот момент, где он объясняет свою теорию
хорошая манипуляция, но нет...
+13
-3
+10
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Мартинелли
Ответ Иксджии это смешно
Инвестировал в файзер и модерна, которые потом с побочками оказались))))
Все лекарства вызывают побочки, не вызывают побочки только фуфломицины
+9
-1
+8
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Алекс Мелкумян
Ответ Случайно заскочил
"Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил? Ты когда-нибудь пользовался Internet Explorer?"
"Ну да, Хром же надо как то скачивать, че ты"
+11
-3
+8
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Proper Chels
Билл Гейтс придумал ковид и вышки 5джи, чтобы чипировать людей и в конце концов оставить золотой миллиард.
Еще он рептилоид и пьет кровь детей.

Не верите? Почитайте в интернете.
Мир содрогнулся, узнав…
+10
-2
+8
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Случайно заскочил
"Так зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил? Ты когда-нибудь пользовался Internet Explorer?"
Ну Internet Explorer - это особо тяжкое преступление😂😂😂
+8
-1
+7
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Bayern2004
Ответ Любезный Коссутий
Михалков, перелогинься
Любезный Коссутий,не отвлекайтесь на ответы недоброжелателям.
Просто пройдите на инъекцию 12-го бустера.
Зима на пороге,здоровье беречь нужно.
+12
-5
+7
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Антон Орехов
Ответ GuruFutbola
Распространил ковид, чтобы чипировать людей🤣
Зашёл думал новости спорта почитать,а тут мировой заговор раскрыли 🤣🤣🤣
+8
-2
+6
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ rarog
Какие?
Билл говорящая голова Black Rock и Авангард групп :)
кстати эти две компании владеют активами в РФ по типу РосНефти, и сейчас активно скупают абсолютно все на Украине :)
+8
-2
+6
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Михаил
У Мэтти футболиста был волшебный удар
+6
0
+6
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Любезный Коссутий
Ответ Иксджии это смешно
Лоббирование вакцин с побочками от человека, который рассказывает всем про перенаселение При этом говорил Трампу в ≈2017, что не стоит проверять его вакцины
инвестиции - не преступление.
побочки были у всех вакцин
+10
-6
+4
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atomio
Ответ Ллб
Да не, это всё доставщики еды и таксисты устроили -- очевидно. У них на пандемии бизнес сильнее стрельнул
Бакальчук из Wildberries: подержи моё пиво
+5
-1
+4
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teddy10
Ответ Azat Umarov
да кто вообще этот бывший игрок Саутгемптона?
Вы зря, мастер был исключительный. Вбейте в ютубе "Мэтт Ле Тисье голы и яркие моменты" - получите эстетическое удовольствие
+4
0
+4
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Прутков
Ответ drow elf
Базу выдал. Я фанат Бэкса. Но по факту он реально был просто очень хорошим игроком, с шикарным кроссом и по сути все. Он не был системообразующим игроком ни в МЮ, ни в Реале, ни после. Он не мог в одиночку перевернуть матч. Просто очень хороший игрок. Ну плюс мощный пиар.
Зато его все любят. А к чему этот спич про Гейтса, вообще не понятно
+6
-3
+3
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Кашшай Чакырович
Ответ milya ololo
Билл говорящая голова Black Rock и Авангард групп :) кстати эти две компании владеют активами в РФ по типу РосНефти, и сейчас активно скупают абсолютно все на Украине :)
Эти компании владеют всем в мире
+3
0
+3
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DHermes
Ответ Иксджии это смешно
Он миллиардер, а в капитализме это главное)))
миллиардер вкладывает свои деньги и прилагает усилия, что бы инвестиции окупились, еще какой преступник
+4
-1
+3
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Кирилл Андреевич
Ответ GuruFutbola
Распространил ковид, чтобы чипировать людей🤣
Лаборатория Билла закрылась за неделю до обнаружения Короны, прикол в том что эта лаба была в Китайском городе где всё началось.
+5
-2
+3
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Кашшай Чакырович
Так есть интервью била Гейтса , где он прямо заявляет , что поработав с вакцинами , можно уменьшить население на 10-15 %! Вот кстати нашел его https://youtu.be/T4-lsqwFROI?si=27JDpZ7pdmMC6x0b
+20
-17
+3
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Ллб
Ответ alexmixer9
Производители масок и антисептиков так и остались в тени, вот кто истинные мировые кукловоды
Разве Вы не в курсе, что за два месяца до начала пандемии, Выхинские таксисты купили контрольный пакет акций всемирной тайной корпорации по производству масок и антисептиков. Аа, как Вам такое ? Чем парировать будете?
+3
-1
+2
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Alon Raven
Ответ Иксджии это смешно
Инвестировал в файзер и модерна, которые потом с побочками оказались))))
Не бывает вакцины без побочек. Более того, побочки у них точно такие же, как у ковида, только раз в 10-20 реже. Так что нормально.

Ну и да. Если пфайзер выделит всего лишь 10% прибыли с продаж БАДов, которые он тоже производит второй компанией, то сможет выкупить весь фонд Гейтсов. Так что явно не на их деньги живёт пфайзер.
+2
0
+2
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Иксджии это смешно
Ответ Любезный Коссутий
Билл Гейтс совершил преступление, спонсируя ВОЗ и борьбу с коронавирусом 🤔 тут что-то более тяжелое, чем алкоголь, должно быть
Инвестировал в файзер и модерна, которые потом с побочками оказались))))
+14
-12
+2
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KarLik
На самом деле сколько же реально психически нездоровых людей на планете, а многие из них имеют влияние на других с помощью соц.сетей .. печально
+2
0
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Иксджии это смешно
Ответ ShadyL
а какие без побочек? те, где производители ни в чем не признались?)
Украинские без побочек
Как говорится нет медицины и вакцины - нет побочек
+4
-2
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Мохнатый55
А что он сделал? Да Windows он сделал! (с)
+2
0
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mvpaq
Убил Нокия?
+4
-3
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Вадим Полищук
Ответ Иксджии это смешно
Инвестировал в файзер и модерна, которые потом с побочками оказались))))
С какими побочками? Перенес вакцину пфайзером безболезненно и ковидом не болел, а что там от спутника кололи - черт его знает
+4
-3
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Иксджии это смешно
Инвестиции не преступление А вот использование своего положения для того, чтобы эти инвестиции себя окупили еще какое преступление. Ну и от файзера с модерной отзывы вроде не очень
какое у него положение?
он президент? сенатор? госчиновник?
+4
-3
+1
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alexmixer9
Ну тут санитары только помогут, начиная от утверждения что Бекхем не был игроком мирового уровня и заканчивая рептилоидами и чипизацией)
+11
-10
+1
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Прутков
Ответ mvpaq
Убил Нокия?
Непростительный грех, просто непростительный
+1
0
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andr d
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ну Internet Explorer - это особо тяжкое преступление😂😂😂
Без эксплорера половина софта не работало бы
+1
0
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Syndycate
Ответ drow elf
Базу выдал. Я фанат Бэкса. Но по факту он реально был просто очень хорошим игроком, с шикарным кроссом и по сути все. Он не был системообразующим игроком ни в МЮ, ни в Реале, ни после. Он не мог в одиночку перевернуть матч. Просто очень хороший игрок. Ну плюс мощный пиар.
Курникова в футболе)
+2
-1
+1
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tnec
Зато бомбардир был классный 👍 с возрастом сдает ветеран (
+1
0
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Alon Raven
Ответ Demyan Grachev
ага,ковид такой сам появился и резко закончился)) верь дальше в природу подобных вирусов.
Грипп сам появился и потом закончился. Риновирус сам появился и потом закончился. Прошлые три короны тоже сами появились и резко закончились. И так любой вирус. Ибо а почему нет? У них есть генная часть, которая меняется. У людей тоже. Вот наш иммунитет и даёт отпор. Медведи тоже сами появляются, на людей нападают, а потом резко заканчиваются и ещё несколько лет о них ничего не слышно.
+3
-2
+1
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Евгений Фельдман
Спортс, а зачем нужна это новость? Вы без контекста, фактчека и оговорок цитируете слова сумасшедшего, поверившего в самые глупые конспирологические теории на свете. Зачем это нужно? Ради кликов помочь антиваксерам бесплатной ретрансляцией?
+4
-3
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
Михалков, перелогинься
Твою шутку не оценили
+1
0
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красная_карточка
Ле Тисьё ,наверное, ходит палками в округе вышки избивает
+2
-1
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красная_карточка
Весь мир полон чудес и тайн когда ты футболист
+1
0
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Иксджии это смешно
Ответ DHermes
миллиардер вкладывает свои деньги и прилагает усилия, что бы инвестиции окупились, еще какой преступник
Ага,"общается" с нужными людьми из правительства (например: Джо, в прошлый раз я вам выделил 100млн на предвыборную компанию, а в этот раз мне надо подумать стоит ли это делать, как насчёт пропуска моей вакцины?) или купить СМИ, рассказать о том, как хороша вакцина
Честная работа, честного бизнесмена
+5
-4
+1
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