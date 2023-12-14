«Краснодар» запросил у «Васко» около 5 млн евро за Алонсо. Бразильцы хотят сбить цену

Теги Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Хуниор Алонсо Футбол

Хуниор Алонсо может перейти в чемпионат Бразилии.

Интерес к защитнику «Краснодара» проявляет «Васко да Гама». По информации Goal, российяне запросили около 5 миллионов евро за трансфер игрока. 

Директор бразильского клуба Алешандре Маттос хочет добиться существенного снижения трансферной стоимости парагвайца. 

Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года. Подробную статистику парагвайца можно найти здесь

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7 комментариев
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Щас бы посреди борьбы за титул отпускать ключевого защитника за копейки.
Краснодар дофига альтруистичный клуб (в отношении тех, кто действительно был ему полезен), но тут, надеюсь, бразильцев во главе с этим Алешандре пошлют подальше.
В идеале убедить Алонсо остаться, открытие аэропорта здесь может помочь.
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сами цену ломят за своих мега талантов ,а тут им скидку нужно прям сделать 😆 стоять на своем и не менее 5 лямов брать с них
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за миллион что ли хотят игрока основы? охренели что ли там?)
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Классный защ с хорошим пасом. Всего 30 лет. А Васко да Гама хотят сильно сбить цену.
Они так уверенны, что Алонсо не захочет продлить контракт и давят на 1 год контракта или просто наглые?
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А за сколько Краснодар его купил?
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Отдавать одного из лучших ЦЗ лиги с уймой полезности для команды, которая намерена стать чемпионом, ещё и в аутсайдер чемпионата Бразилии всего за 5 лямов? Надеюсь в Краснодаре не дураки сидят
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