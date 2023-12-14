«Краснодар» запросил у «Васко» около 5 млн евро за Алонсо. Бразильцы хотят сбить цену
Хуниор Алонсо может перейти в чемпионат Бразилии.
Интерес к защитнику «Краснодара» проявляет «Васко да Гама». По информации Goal, российяне запросили около 5 миллионов евро за трансфер игрока.
Директор бразильского клуба Алешандре Маттос хочет добиться существенного снижения трансферной стоимости парагвайца.
Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года. Подробную статистику парагвайца можно найти здесь.
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Краснодар дофига альтруистичный клуб (в отношении тех, кто действительно был ему полезен), но тут, надеюсь, бразильцев во главе с этим Алешандре пошлют подальше.
В идеале убедить Алонсо остаться, открытие аэропорта здесь может помочь.
Они так уверенны, что Алонсо не захочет продлить контракт и давят на 1 год контракта или просто наглые?