«Краснодар» запросил у «Васко» около 5 млн евро за Алонсо. Бразильцы хотят сбить цену

Хуниор Алонсо может перейти в чемпионат Бразилии.

Интерес к защитнику « » проявляет « ». По информации Goal, российяне запросили около 5 миллионов евро за трансфер игрока.

Директор бразильского клуба Алешандре Маттос хочет добиться существенного снижения трансферной стоимости парагвайца.

Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года. Подробную статистику парагвайца можно найти здесь.

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