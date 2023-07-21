«Васко да Гама» предложил ЦСКА 4+1 млн евро за 50% прав на Карраскаля

Теги ЦСКА Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Хорхе Карраскаль Футбол

Бразильский клуб сделал предложение о покупке Хорхе Карраскаля.

«Васко да Гама» сделала предложение ЦСКА о покупке 50 процентов прав на колумбийского полузащитника, сообщает Goal.

Журналист Иван Карпов добавил, что бразильская команда предложила четыре миллиона евро плюс бонусы, с которыми сумма может достигнуть пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне Карраскаль забил 6 голов и сделал 2 результативных передачи в 26 матчах Мир РПЛ.

Футболист играет за ЦСКА с 2021 года.

8 комментариев

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Caniball
Федотов: он мне не нужен, можете продавать!
Мне нужны: Сутормин и Макарчук!
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RE$PECT
вполне нормальное предложение
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Мосгорсуд
Вообще игрок хороший, но учитывая их отношения с Федотовым....нужно продавать, только срочно покупать замену, трансферы только на выход, ничего хорошего не сулят
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Нефанатик
Хотят перепродать Зениту
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.ru
что то бразильские клубы прямо зациклились на Хорхе...
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Кирилл Эсаулов
Карась в Европе так и не заиграл толком нигде, это наверное что-то да говорит о нем, как о человеке.
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Роман Борт
Пока трансферы только на выход.На вход никого
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Савелий Дибижев
позор ЦСКА
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