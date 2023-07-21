«Васко да Гама» предложил ЦСКА 4+1 млн евро за 50% прав на Карраскаля
Бразильский клуб сделал предложение о покупке Хорхе Карраскаля.
«Васко да Гама» сделала предложение ЦСКА о покупке 50 процентов прав на колумбийского полузащитника, сообщает Goal.
Журналист Иван Карпов добавил, что бразильская команда предложила четыре миллиона евро плюс бонусы, с которыми сумма может достигнуть пяти миллионов евро.
В прошлом сезоне Карраскаль забил 6 голов и сделал 2 результативных передачи в 26 матчах Мир РПЛ.
Футболист играет за ЦСКА с 2021 года.
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