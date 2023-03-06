«Футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный». Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил лиги

Защитник « » сравнил чемпионат Бразилии с Мир .

«Думаю, что футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный, там играют 20 команд. Матчи идут через каждые три дня, и так в течение всего сезона.

Но сейчас я уже начинаю немного знакомиться с российским футболом, постепенно привыкаю. Через время посмотрим, что из этого выйдет», – сказал экс-футболист «Атлетико Минейро».