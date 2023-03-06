«Футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный». Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил лиги

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Краснодар Хуниор Алонсо Футбол

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сравнил чемпионат Бразилии с Мир РПЛ.

«Думаю, что футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный, там играют 20 команд. Матчи идут через каждые три дня, и так в течение всего сезона.

Но сейчас я уже начинаю немного знакомиться с российским футболом, постепенно привыкаю. Через время посмотрим, что из этого выйдет», – сказал экс-футболист «Атлетико Минейро».

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio19882007
Ари на него нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ Крыс Пол
В Бразилии сам черт ногу сломит с их чемпионатами штатов, северо-восточными кубками и прочими непонятными соревнованиями. В России всё проще: есть РПЛ, первая и вторая лиги, а там же царит настоящий хаос.
А в чём "чёрт ногу сломит", если задуматься об этом дольше 10 секунд? Есть самодостаточные штаты с только своими чемпионатами, есть относительные сильные северо-восточные штаты и относительно слабые остальные штаты со своими чемпионатами и кубком сильнейших клубов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Вот думаю и нам нужно сделать более интенсивную лигу, больше туров. Например с разделением на две восьмёрки и ещё плюсом 7 игр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Supreme Allah
Ага аж десять раз. А он видать такое пустое место , что даже там никому не нужен.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ Крыс Пол
В Бразилии сам черт ногу сломит с их чемпионатами штатов, северо-восточными кубками и прочими непонятными соревнованиями. В России всё проще: есть РПЛ, первая и вторая лиги, а там же царит настоящий хаос.
В нашем кубке с его регламентом тоже черт ногу сломит -)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
В Бразилии сам черт ногу сломит с их чемпионатами штатов, северо-восточными кубками и прочими непонятными соревнованиями. В России всё проще: есть РПЛ, первая и вторая лиги, а там же царит настоящий хаос.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Серия А выше уровнем, а чемпионаты каких-нибудь амазонских штатов на уровне пердива.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
В Бразилии 40 минут игроки валяются на поле, тут такое не прокатит, земля холодная
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Да ладно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий