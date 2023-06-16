«Краснодар» интересуется защитником «Крузейро» Марлоном («СЭ»)

Теги Крузейро высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Марлон Родригес Спорт-Экспресс Футбол

«Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.

26-летний бразилец перешел в «Крузейро» из «Анкарагюджю» в марте этого года. 

В 10 матчах за команду в чемпионате Бразилии он забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор» и «Боавишту». С его статистикой можно ознакомиться здесь

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8 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
Брандо
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mitos
Краснодар переходит на схему с бразильцами. Схема протестирована)
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Спартак Уокер
Новый Кайо что ли ?
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kovfun-barrios
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Очередной воспитанничок легендарной академии.
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ЦСКА1960
Зачем Краснодару было тогда столько денег вваливать в академию? Если потом ещё и за бразильцев платить?
Галицкий же говорил, что результат не важен, что ему не нужны кубки, медали - ему важно играть красиво своими воспитанниками. Это все есть в его интервью, его слова.
Зачем им столько легионеров, ведь теряется та идентичность и привлекательность команды?
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Никита Самарин
Краснодару надо по любому усилятся, особенно в обороне. Не знаю насколько качественный защитник, главное, чтобы был лучше Кайо.
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Доктор Верховцев
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Брандо
Блин, я не успел.
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eftomolgy
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Брандо
Сделает предложение, от которого тот не сможет отказаться
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