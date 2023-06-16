«Краснодар» интересуется защитником «Крузейро» Марлоном («СЭ»)
«Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.
26-летний бразилец перешел в «Крузейро» из «Анкарагюджю» в марте этого года.
В 10 матчах за команду в чемпионате Бразилии он забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Ранее защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор» и «Боавишту». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Галицкий же говорил, что результат не важен, что ему не нужны кубки, медали - ему важно играть красиво своими воспитанниками. Это все есть в его интервью, его слова.
Зачем им столько легионеров, ведь теряется та идентичность и привлекательность команды?