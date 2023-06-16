«Краснодар» интересуется защитником «Крузейро» Марлоном («СЭ»)

«Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.

26-летний бразилец перешел в «Крузейро» из «Анкарагюджю» в марте этого года.

В 10 матчах за команду в чемпионате Бразилии он забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор» и «Боавишту». С его статистикой можно ознакомиться здесь.