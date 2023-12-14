Рэтклифф собирается провести аудит работы «МЮ» для внедрения структуры в клубе

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Новый акционер «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф проведет аудит клуб.

В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

По данным The Independent, люди Рэтклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру.

В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика «МЮ», при которой у тренера Эрика тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы.

В «Ман Сити» есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В «МЮ» тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем.

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5 комментариев
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Рэтклифф пытается, Рэтклифф хочет, Рэтклифф собирается… А по факту не может эти ссаные 25% документально оформить)
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Глубоко, я не понял. Может, он пытается ввести структуру для внедрения аудита?
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Без поддержки министерства магии не обойтись
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По факту надо убрать весь отдел который отвечал именно за спортивную часть в клубе. Их стратегия не работает, так как уже сколько тренеров поменялось а результатов никаких. Каждый приходил и игроков под свой «стиль» за бешеные суммы. А после увольнения они факту никому не нужны.
Как можно отдать тренеру полное управление трансферами??? Я понимаю если после нескольких лет у руля и выигранных трофеев можно было довериться, но отдать полное управление тренеру новичку…🤦🏻‍♂️. Доминирование сити это результаты постепенной, грамотной работы такой структуры которые приглашали тренеров и игроков под конкретный стиль до прихода Пепа.
А у нас к сожалению все эти годы только бардак…🤦🏻‍♂️
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Ответ QWertY
Рэтклифф пытается, Рэтклифф хочет, Рэтклифф собирается… А по факту не может эти ссаные 25% документально оформить)
блин все кого ты на аву ставишь не приходят, поставь Глейзеров
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