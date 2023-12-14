Рэтклифф собирается провести аудит работы «МЮ» для внедрения структуры в клубе

Новый акционер «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф проведет аудит клуб.

В ближайшее время войдет в состав руководителей « ». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

По данным The Independent, люди Рэтклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру.

В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика «МЮ», при которой у тренера Эрика тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы.

В «Ман Сити» есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В «МЮ» тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем.

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