Рэтклифф собирается провести аудит работы «МЮ» для внедрения структуры в клубе
Новый акционер «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф проведет аудит клуб.
В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.
По данным The Independent, люди Рэтклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру.
В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика «МЮ», при которой у тренера Эрика тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы.
В «Ман Сити» есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В «МЮ» тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем.
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Как можно отдать тренеру полное управление трансферами??? Я понимаю если после нескольких лет у руля и выигранных трофеев можно было довериться, но отдать полное управление тренеру новичку…🤦🏻♂️. Доминирование сити это результаты постепенной, грамотной работы такой структуры которые приглашали тренеров и игроков под конкретный стиль до прихода Пепа.
А у нас к сожалению все эти годы только бардак…🤦🏻♂️