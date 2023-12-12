«МЮ» не примет решений по тен Хагу, пока не прояснится ситуация с покупкой Рэтклиффом 25% акций (Independent)
«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Эрика тен Хага в ближайшем будущем.
По данным The Independent, «МЮ» не будет менять тренера до тех пор, пока ситуация с выкупом части акций клуба Джимом Рэтклиффом и его компанией Ineos не приобретет окончательный вид. Отмечается, что Рэтклифф в прошлом благоволил тен Хагу и намерен детально оценить структуру клуба, прежде чем принимать серьезные решения. Однако не исключено, что ситуация может измениться в зависимости от результатов «МЮ» на этой неделе.
Несмотря на поддержку тен Хага, его решения вызывают недоумение внутри клуба – в «МЮ» считают, что нидерландский специалист не смог выработать определенный стиль игры.
Отмечается, что появившаяся ранее информация о конфликте тен Хага с Рафаэлем Вараном не соответствует действительности – главный тренер «МЮ» считает, что Харри Магуайр лучше вписывается в игру команды.
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Роналду выгнал ну допустим по делу. Но по тем же критериям Антони и Онана уже должны были присесть на скамейку. Но присели только депутат и Санчо - тоже по делу но предвзятость чувствуется.