«МЮ» не примет решений по тен Хагу, пока не прояснится ситуация с покупкой Рэтклиффом 25% акций (Independent)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Эрика тен Хага в ближайшем будущем.

По данным The Independent, «МЮ» не будет менять тренера до тех пор, пока ситуация с выкупом части акций клуба Джимом Рэтклиффом и его компанией Ineos не приобретет окончательный вид. Отмечается, что Рэтклифф в прошлом благоволил тен Хагу и намерен детально оценить структуру клуба, прежде чем принимать серьезные решения. Однако не исключено, что ситуация может измениться в зависимости от результатов «МЮ» на этой неделе.

Несмотря на поддержку тен Хага, его решения вызывают недоумение внутри клуба – в «МЮ» считают, что нидерландский специалист не смог выработать определенный стиль игры.

Отмечается, что появившаяся ранее информация о конфликте тен Хага с Рафаэлем Вараном не соответствует действительности – главный тренер «МЮ» считает, что Харри Магуайр лучше вписывается в игру команды.

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11 комментариев
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тут проблема не в Тен Хаге, а в менеджменте, отсутствии нормального спорт дира, устаревающей инфраструктуре и тд
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Бардак
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МЮ не примет решений по Тен Хагу, пока не прояснится кто будет платить ему неустойку )
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Тен Хага загубят его же трансферы и непостоятельность. В прошлом году он нормально тренировал а потом начал тащить в команду любимчиков.
Роналду выгнал ну допустим по делу. Но по тем же критериям Антони и Онана уже должны были присесть на скамейку. Но присели только депутат и Санчо - тоже по делу но предвзятость чувствуется.
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Ответ mantihor_e
тут проблема не в Тен Хаге, а в менеджменте, отсутствии нормального спорт дира, устаревающей инфраструктуре и тд
да да Тен 7аг вообще не причем ) как болел Ливерпуля я тоже полностью поддерживаю.. пусть даже рисунка игры нет за два года никакого.. но дайте ещё время пока 100% не продадите акций ребят .. да плюс зато матчи веселые куча голов всегда весело с МЮ )
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интересно, кого вместо него назначат.
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Ну может если сегодня 0:5 или 0:7 влетят, то и не будут ждать Рэтклиффа
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Там Вест Хэм интересуется Карриком, поторопитесь, пока не увели топаря)
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Будет зависеть от результатов декабре.
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Менеджменту пора признать свою некультурность и пойти на выучку к Абрамовичу.
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Ответ Анюточка Колыханова
Бардак
Уже 10 лет как и что-то не видно свет в конце тоннеля
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