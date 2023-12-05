Сделку по продаже 25% акций «МЮ» Рэтклиффу закроют на следующей неделе – возможно, в понедельник

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов. 

По информации ESPN, сделка будет закрыта на следующей неделе – возможно, уже в понедельник. 

Рэтклифф – глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании. Ожидается, что он возьмет под свой контроль спортивные операции клуба.

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Болельщики «МЮ» «ждут как манну небесную» это событие
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