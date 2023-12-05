Сделку по продаже 25% акций «МЮ» Рэтклиффу закроют на следующей неделе – возможно, в понедельник

Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

По информации ESPN, сделка будет закрыта на следующей неделе – возможно, уже в понедельник.

Рэтклифф – глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании. Ожидается, что он возьмет под свой контроль спортивные операции клуба.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!