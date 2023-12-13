Бавария – Штутгарт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 17 декабря
В воскресенье, 17 декабря, сыграют Бавария и Штутгарт в 15 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Штутгарт
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
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