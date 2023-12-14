Хавбек «Порту» Галено о выходе в плей-офф ЛЧ: «Сразимся с любой командой. Консейсау подготовит нас очень хорошо»

Теги Шахтер Порту Лига чемпионов УЕФА Сержиу Консейсау Вендерсон Галено Футбол

Вендерсон Галено оценил выход «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов.

Полузащитник «драконов» высказался после матча 6-го тура группового этапа с «Шахтером» (5:3).

«Я ежедневно работаю над тем, чтобы успешно проводить каждый матч. Снова удалось сделать дубль в ворота «Шахтера», и я очень этому рад.

Этот состав заслужил победу теми усилиями, что мы прикладывали с самого начала группового этапа. Мы никогда не играем на ничью, хотя и такой результат нас устраивал. Тренер сказал, что этот матч будет похож на финал и мы должны победить. Миссия выполнена.

Мы сразимся с любой командой, какую жребий нам уготовит. Есть великолепные команды, но и мы тоже очень сильны. Наш тренер [Сержиу Консейсау] подготовит нас к этим матчам очень хорошо, как он всегда и делает. Дождемся и увидим», – сказал Галено.

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2 комментария
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Ответ rigobersong
Что Галено еще должен сделать, что бы в сборную его позвали непонятно, игрок в прайме, шикарно играет, но в основу будут ставить винисиаса:))
Что Чапи должен сделать, чтобы его наконец уволили из бчк?
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